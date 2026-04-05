रुद्रपुर: ग्राहकों से बदसलूकी और गैस की कालाबाजारी पर भड़के महापौर, प्रबंधक को सुनाई खरी-खोटी

उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर मे इंडेन गैस एजेंसी पर गैस वितरण की चरमराई व्यवस्था के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ हो रही बदसलूकी रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा आग बबूला हो गए. उन्होंने गैस वितरण ठेकेदार और प्रबंधक को जमकर खरी खोटी सुनाई है. महापौर ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर घटना से अवगत कराया, भारी विवाद के बीच पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया. हालांकि, लिखित माफीनामे के बाद ठेकेदार को छोड़ दिया गया.

दरअसल, उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में इंडेन गैस एजेंसी में गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, साथ ही उपभोक्ताओं के साथ बदसलूकी और कालाबाजारी की लगातार सूचनाएं मिल रहीं थी. उपभोक्ताओं के साथ बदसूलकी की सूचना पर आज रुद्रपुर नगर निगम के महापौर (मेयर) विकास शर्मा मौके पर पहुंचे.

...और सातवें आसमान पर पहुंचा महापौर का गुस्सा

महापौर विकास शर्मा ने मौजूद लोगों से ताजा हालातों की जानकारी ली, जिसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गैस एजेंसी पर बदहाली और नियमों की धज्जियां उड़ते देख मेयर ने मौके पर मौजूद ठेकेदार और प्रबंधकों को जमकर फटकार लगाई. वहीं, महापौर के पहुंचने की सूचना के बाद अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला पूर्ति अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद लापरवाह ठेकेदार को पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचे.

नियमों की हो रही थी अनदेखी

बताते चलें कि पिछले कई दिनों से इंडेन गैस एजेंसी पर वितरण में अनियमितता और उपभोक्ताओं के हंगामे की खबरें सामने आ रही थीं. इंडियन गैस एजेंसी में स्थिति बेहद खराब थी, न तो गैस वितरण का कोई रोस्टर बनाया गया था और न ही नियमों का पालन हो रहा था.

माफीनामा लेकर ठेकेदार को छोड़ा

यहां पर बताना उचित होगा कि प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि गैस की होम डिलीवरी की जाए, लेकिन ठेकेदार एजेंसी से ही सिलेंडर बांटकर भीड़ इकट्ठा कर रहा था. जिसपर एजेंसी के ठेकेदार विनय जायसवाल को हिरासत में लेकर कोतवाली आया गया, ठेकेदार को पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही गैस एजेंसी के गैस वितरण करने वाले कर्मचारी भी कोतवाली पहुंचे और ठेकेदार को रिहा करने की मांग की. ठेकेदार से लिखित माफीनामा लेकर उसे छोड़ा गया.