उत्तराखंड में हथियार तस्करों पर दो हफ्ते के भीतर तीसरी बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 2 अरेस्ट

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जसपुर क्षेत्र से दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से दो पम्प एक्शन गन, दो पिस्टल (32 बोर) और दस जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. इसके साथ ही हथियार तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार भी जब्त की गई.

जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई STF की एंटी नारकोटिक्स टीम कुमाऊं और कोतवाली जसपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की. गिरफ्तार अभियुक्तों में एक थाना पुलभट्टा का हिस्ट्रीशीटर निकला, जिस पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह (39), पुत्र कुलवंत सिंह, निवासी ग्राम हजीरा, थाना जसपुर, जनपद उधम सिंह नगर और सिमरनजीत (37), पुत्र अजमेर, निवासी अंजनिया फार्म, थाना पुलभट्टा, जनपद उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. दोनों के विरुद्ध कोतवाली जसपुर में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.

दो राज्यों में फैला था नेटवर्क

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि ये हथियार शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) से लाए गए थे और इन्हें जसपुर में बेचा जाना था. जांच में यह भी सामने आया कि इन हथियारों पर फर्जी लाइसेंस बनाकर आगे खपाने की योजना थी. दोनों राज्यों में सक्रिय इस गैंग का नेटवर्क इस कार्रवाई से पूरी तरह ध्वस्त हो गया है. बाकी इनपुट पर भी कार्रवाई जारी है.

दो सप्ताह में तीसरी बड़ी कार्रवाई

यह महज दो सप्ताह के भीतर STF की अवैध हथियारों के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है. पिछले दस दिनों में STF ने पांच कुख्यात अपराधियों को दबोचते हुए छह अवैध तमंचे, दो पम्प एक्शन, दो पिस्टल (.32 बोर) और 31 कारतूस बरामद किए हैं. यह आंकड़ा बताता है कि एसटीएफ इस वक्त किस तेजी से अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने में जुटी है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, STF ने पहले ही सभी टीमों को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों और सक्रिय गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं. इसी अभियान के तहत यह सफलता मिली है.