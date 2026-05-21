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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआग की भट्टी बना उत्तराखंड, देहरादून में 41 डिग्री पहुंचा पारा, 6 जिलों में हीटवेव अलर्ट

आग की भट्टी बना उत्तराखंड, देहरादून में 41 डिग्री पहुंचा पारा, 6 जिलों में हीटवेव अलर्ट

Heat Wave Alert In Uttarakhand: मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि इन इलाकों में तापमान 42°C तक जा सकता है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 May 2026 06:17 PM (IST)
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उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इस बार गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. गुरुवार को दोपहर होते-होते देहरादून का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा. हरिद्वार, रुद्रपुर और पंतनगर में भी पारा 40°C के आसपास टिका रहा. सड़कों पर निकले लोग छाते थामे, कपड़े से मुंह लपेटे धूप से बचने की जुगत में नजर आए, लेकिन तपती हवाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं.

मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत कुल 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि इन इलाकों में तापमान 42°C तक जा सकता है. पौड़ी और उत्तरकाशी से सटे निचले क्षेत्रों में भी गर्म हवाओं का असर महसूस किया जाएगा. मैदानी इलाकों में दोपहर से पहले ही लू जैसे हालात बन गए थे. वाहन चालकों को भी गर्म हवाओं के थपेड़ों से जूझना पड़ा.

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सरकार सतर्क, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है. स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने साफ कहा है कि लू से होने वाली किसी भी मौत को रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसके लिए सभी जिलों से रोजाना रिपोर्ट मांगी जा रही है और IHIP प्लेटफॉर्म पर हीटवेव से जुड़े मामले दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. किसी भी संदिग्ध मौत की जांच और ऑडिट भी होगी.

जिला व उप-जिला अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि हीटवेव मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं. इन वार्डों में कूलिंग सिस्टम, आइस पैक, ठंडे फ्लूइड, ओआरएस और जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए. गंभीर मरीजों के लिए 'पहले ठंडा करें, फिर परिवहन करें' वाला प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने को कहा गया है. बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और धूप में काम करने वाले मजदूरों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है. इनके लिए विशेष निगरानी के इंतजाम किए गए.

क्या करें, क्या न करें स्वास्थ्य विभाग की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. खूब पानी पिएं, हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें, और निकलना पड़े तो सिर ढककर रखें. चाय-कॉफी और तेज धूप से लौटते ही ठंडा पानी पीने से बचें, इससे शरीर को अचानक झटका लग सकता है.

आने वाले तीन दिनों का मौसम

आने वाली 22 मई- उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना है. हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह है.

इसी तरह 23 मई - पर्वतीय जिलों में मौसम फिर सक्रिय रह सकता है. इन्हीं पांचों जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत की उम्मीद कम ही है. वहीं, 24 मई - इस दिन प्रदेशभर में मौसम सामान्य और शुष्क रहने का अनुमान है. किसी जिले के लिए कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने की संभावना है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 21 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
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