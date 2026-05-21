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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने पर जियाउर्रहमान बर्क बोले, 'सत्तारूढ़ दल घबरा रहा'

CJP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने पर जियाउर्रहमान बर्क बोले, 'सत्तारूढ़ दल घबरा रहा'

Cockroach Janata Party News: सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल घबरा रहा है, क्योंकि देश का युवा एक साथ खड़ा हो रहा है और इसी वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 May 2026 07:38 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) को लेकर अब जमीन पर सियासत शुरू हो गई है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश की संभल संसदीय सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर्रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आई है.

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर बातचीत में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है. सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल घबरा रहा है, क्योंकि देश का युवा एक साथ खड़ा हो रहा है और इसी वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं.

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'वंदे मातरम् पर जबरन राजनीति कर रही बीजेपी'

सपा सांसद ने बीजेपी पर हमला तेज करते हुए कहा है कि वह न तो ‘वंदे मातरम्’ के खिलाफ हैं और न ही ‘जन गण मन’ के  खिलाफ हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जबरन राजनीति कर समाज में बंटवारा पैदा करना चाहती है.

इस्लाम में नहीं लिखा गाय की कुर्बानी की बात- सांसद

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा है कि इस्लाम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य है और उनकी पार्टी भी सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करती है. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में रोक लगाने की बात करती है, तो जिन राज्यों में उसकी खुद की सरकार है वहां पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लागू किया जाता है.

उधर, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर पीछे नहीं रहे हैं. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की है.

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Published at : 21 May 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Zia Ur Rehman Barq SAMBHAL NEWS Cockroach Janata Party
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