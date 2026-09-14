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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम नहीं मानते', UCC पर बोले बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी

'हम नहीं मानते', UCC पर बोले बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी

गृह मंत्री अमित शाह के 2029 तक UCC कानून लागू करने के बयान पर बरेली में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने विरोध जताते हुए कहा कि हम UCC को नहीं मानते. मुसलमान शरियत में दखल स्वीकार नहीं करेगा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 14 Sep 2026 02:50 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 तक देश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों वाले राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के ऐलान पर बरेली में मौलना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रया देते हुए कहा कि हम UCC को नहीं मानते. उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करते हुए इसे एक तरफा नागरिकों पर थोपने वाला बताया.

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों ने इस बात को वाजाह तौर पर कह दिया है कि UCC शरियत में मुदाखलत (दखलंदाजी)है और जो कानून शरीयत में मुदाखलत करेगा, मुस्लिम पर्सनल कानून को नुकसान देने के लिए क़ानून लाया जाएगा, मुसलमान बाध्य नहीं है वो कानून मानने के लिए, मुसलमानों ने UCC पर ये स्पष्ट नजरिया दे दिया है.

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सभी नागरिकों की एक राय जरुरी 

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने आगे कहा कि अगर इसके बावजूद यह कानून आया तो इसका कोई इलाज नहीं है. दो समानांतर कानून चलेंगे. एक दिनचर्या गुजारने के लिए आदमी अपनी मजहबी और परम्पराओं के लिए अपनाएगा और दूसरी दुनियावी रखरखावों के लिए इस कानून पर अमल करेगा. आगे कहा कि अगर UCC लेकर आ रहे हैं तो राज्य के सभी नागरिकों से राय मशविरा कीजिए. 

जबतक आम लोगों की राय एक नहीं हो जाती उस वक्त तक UCC कानून लाना गैर कानूनी होगा यह संविधान के विरुद्ध होगा. उन्होंने कहा कि जिन भी राज्यों में UCC कानून लागू किया गया वहां के मुसलमानों से कोई राय नहीं ली गयी. ये एकतरफा कानून है और इसे हम नहीं मानते.

बंगाल में मदरसों को बंद करना गलत 

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में 252 मदरसों के बंद करने के ऐलान पर कहा कि यह बहुत ही अफसोस जनक बात है. मदरसे किसी की मिन्नत से नहीं, बल्कि कौम की जकात और इतियाद की बुनियाद पर चलते हैं. कुछ मदरसों को सरकार ग्रांट देती है. ये मदरसे सविधान के मुताबिक चलते हैं. संविधान ने इजाजत दी है कि अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं.

उन्होंने बताया कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार सरमा ने भी सारे मदरसे बंद कर दिए थे, आसाम में 12 सौ मदरसे बंद हुए.  उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ढाई सौ मदरसे बंद किए. यह फिरका परस्त नजरिया है. शायद इनको नहीं मालूम कि मदरसों का इतहास रहा है, यहां के उलेमा और मौलानाओं ने भारत की आजदी में बढ़चढ़ कर भाग लिया था और इनको बंद किया जाना शर्मनाक है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 02:50 PM (IST)
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