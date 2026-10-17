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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में जमीन के विवाद में चली गोली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की मौत

गाजियाबाद में जमीन के विवाद में चली गोली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की मौत

साहिबाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में चली गोली में हिन्दू रक्षा दल कार्यकर्ता आयुष की मौत हो गयी. आयुष हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी का करीबी बताया जा रहा है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 17 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुक्रवार साहिबाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हिदू रक्षा दल के कार्यकर्ता आयुष की गोली लगने से मौत हो गयी, जबकि आरोपी को लोगों ने मौके पर दवोच लिया. जिसे पुलिस के हवाल एकर दिया है. मृतक युवक हिन्दू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी का करीबी बताया जा रहा है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की और आरोपी को हिरासत में लिया गया. उधर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,  हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक प्लाट खरीदा था. उस प्लाट के बराबर में काफी बड़ी ग्रीन बेल्ट है. प्लाट खरीदने को लेकर विवाद था.जिसमें पिंकी चौधरी उस ग्रीन बेल्ट को अपनी बताता था, वहीं पड़ोस के प्लाट की मालकिन नमिता शर्मा उसे ग्रीन बेल्ट को अपना बताती थी. इसको लेकर सोशल मीडिया पर राहुल पिंकी चौधरी के खिलाफ लिखा करता था और महिला का पक्ष रखता था.

राहुल पर गोली चलाने का आरोप 

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पिंकी चौधरी का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां बैठा हुआ था. इस दौरान राहुल भी अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया. पिंकी चौधरी पक्ष का दावा है कि राहुल ने आते ही ताबड़तोड़ गोली चला दी जो गोली आयुष के सीने में लगी. उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई.

एसीपी गाजियाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और चार नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर स्थिति सामान्य है. उधर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है. यहां बता दें कि पिंकी चौधरी का नाम अक्सर विवादों में रहता है.

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Published at : 17 Oct 2026 08:29 AM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS
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