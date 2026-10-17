रेखा आर्या के पति का पलटवार, 210 करोड़ की संपत्ति का आरोप; ऑडियो को बताया फर्जी

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के बीच चल रहा विवाद अब खुल कर सामने आने लगा है. मंत्री की ओर से दर्ज कराई गई FIR के बाद साहू ने वीडियो जारी कर सभी आरोपों को नकार दिया और मंत्री पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए.

गुरुवार शाम महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में उन्होंने अपनी और बच्चों की जान को खतरा बताया उनका कहना था कि एक ऑडियो ने उनके वैवाहिक रिश्ते और जीवनभर के समर्पण पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा.

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कैंट थाने में की शिकायत

15 अक्टूबर को उन्होंने देहरादून के कैंट थाने में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ लिखित शिकायत दी जिस पर FIR दर्ज हुई. वीडियो और ऑडियो साझा करने के बाद मंत्री की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा डॉक्टरों के अनुसार भर्ती के समय उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था.

मंत्री ने अपने पति गिरधारीलाल साहू पर शादी के समय पिछली वैवाहिक स्थिति छिपाना , अन्य महिलाओं से संबंध रखना , विरोध करने पर मारपीट और धमकी देना , जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना, कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनी के निदेशक पद से हटाना और जालसाजी और जान से मारने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में एक ऑडियो का भी जिक्र है जिसमें गिरधारी साहू एक महिला से बातचीत के दौरान मंत्री को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते सुनाई देने का दावा किया गया है.

साहू का पलटवार - ऑडियो को बताया AI से बना फर्जी

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब गिरधारी साहू ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने मंत्री की ओर से सामने लाए गए ऑडियो को AI से तैयार किया गया फर्जी बताया और खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार कहा. साहू ने रेखा आर्या से FIR वापस लेने और अपना बयान बदलने की अपील की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई साथ ही सोमेश्वर की जनता को संबोधित करते हुए साहू ने कहा कि वे 17 साल तक रेखा आर्या के लिए चुनाव लड़ाने से लेकर वोट मांगने तक का काम करते रहे और आज उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं.

वीडियो में साहू ने मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यह भी दावा किया है कि उनके पास 210 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है. हालांकि अपने इन दावों के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया.

ऑडियो में क्या है ?

रेखा आर्या की ओर से साझा किए गए दो ऑडियो में कथित तौर पर गिरधारी साहू और एक महिला की बातचीत है. सूत्रों के अनुसार महिला का नाम कल्पना मिश्रा बताया जा रहा है.

पहला ऑडियो - महिला अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को लेकर जेल जाने की आशंका से चिंतित सुनाई देती है. वह बरेली छोड़कर आगरा में फ्लैट लेने की इच्छा जताती है , साहू उसे कुछ समय रुकने और मामला संभालने का भरोसा देते हैं. साथ ही वकील की व्यवस्था करने की बात भी कहते हुए नज़र आते हैं. इसी बातचीत के दौरान साहू 25 लाख रुपये भेजने का जिक्र करते हैं और महिला बताती है कि पैसे मिल गए हैं. एक हिस्से में साहू के हवाले से कहा गया है कि रेखा आर्या हमेशा मंत्री नहीं रहेंगी तीन चार महीने की बात है वहीं इसके बाद वे खुद बरेली से चुनाव लड़ेंगे.

दूसरा ऑडियो - इसमें कथित तौर पर जमानत, मुकदमों में मदद, वकील की व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और अखबारों में खबर न छपने जैसी बातें हैं. साहू के हवाले से कहा गया है कि वे महिला के पक्ष में लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर और पैसे खर्च करेंगे. मंत्री का आरोप है कि दोनों ऑडियो में उनके बारे में कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं और उन्हें जान से मरवाने यहां तक कि गोली मरवाने का भी जिक्र है.

कौन है कल्पना मिश्रा ?

कल्पना मिश्रा का नाम 2024 में सामने आया जब उन्होंने खुद को गिरधारी साहू की कंपनी में मैनेजर बताया. हालांकि साहू और कल्पना के बीच कथित प्रेम संबंधों की चर्चा बरेली और देहरादून में लंबे समय से होती रही है. वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कल्पना मिश्रा के आधार कार्ड और पासपोर्ट पर वाइफ ऑफ गिरधारी साहू भी अंकित था.

गौरतलब है कि कल्पना मिश्रा केवल प्रेमिका ही नहीं बल्कि खुद को गिरधारी साहू की पत्नी भी बताती थी. वहीं कल्पना का एक तलाक का मुकदमा कन्नौज फॅमिली कोर्ट में विचाराधीन भी है. ल्पना के पति का नाम प्रखर चतुर्वेदी बताया गया है. प्रखर चतुर्वेदी ने तलाक लेते वक्त कल्पना पर यह आरोप लगाए थे कि वह वह जूते की पॉलिश, पान मसाला, आयोडेक्स, विक्स और स्प्रिट जैसी चीजों का नशे के तौर पर सेवन करती है और रोकने पर वह गुस्से में घर के बर्तन और कपड़े फेंकने लगती थी और कहती थी कि नशा उसकी आदत बन चुका है साथ ही वह घंटों अनजान लोगों से फोन पर बात और चैटिंग करती थी.

पति का दावा था कि पत्नी अनुज आहूजा से लगातार संपर्क में है जो उसके कॉलेज के समय का सहपाठी बताया गया है आरोप है कि पत्नी ने उसके नाम का टैटू बनवाया और उसकी फोटो उसे भेजी थी. वहीं घर का काम और बेटे की देखभाल छोड़ दी और कई अन्य लोगों के साथ घूमने भी जाती थी.

कौन है रिंकू साहू ?

गिरधारी साहू की कथित तौर पर चार शादियां बतायी जा रही हैं. जिसमे मंत्री रेखा आर्य उनकी तीसरी पत्नी है. जबकि रिंकू साहू दूसरी पत्नी का बेटा है. वायरल ऑडियो में रिंकू के नाम पर भी FIR दर्ज होने की बात गिरधारी साहू द्वारा कही जा रही है. आरोप है कि इस मामले में रिंकू ने फर्जी तरीके से कल्पना मिश्रा के दस्तावेज बनाने का काम किया साथ ही रिंकू सिंह के ऊपर कई और मुकदमे भी दर्ज हैं.

गिरधारी साहू की क्या है हिस्ट्री ?

गिरधारी लाल साहू बरेली के जोगी नवादा के रहने वाले हैं और 1990 में वहीं से सभासद रहे रेखा आर्या से उनकी शादी 6 जुलाई 2004 को बरेली में हुई थी. गिरधारी साहू का नाम कई सालों से अलग-अलग आपराधिक मामलों और विवादों में आता रहा है.

1990 - बरेली के चर्चित जैन दंपती हत्याकांड में आरोपी के रूप में नाम दर्ज है. अगस्त 2021 में इस मामले में फरार चल रहे साहू की तलाश में पुलिस ने जोगी नवादा स्थित आवास पर दबिश दी थी लेकिन वे घर पर नहीं मिले.

2016 - उत्तराखंड हाई कोर्ट के 4 अगस्त 2016 के आदेश में उनके 1981 से 2007 तक के पुराने आपराधिक मामलों का उल्लेख है. उसी साल ऊधम सिंह नगर के किच्छा में जमीन के लेनदेन से जुड़ी पांच FIR का जिक्र भी अदालत के रिकॉर्ड में मिलता है.

2017 - उनके पूर्व कर्मचारी नरेश गंगवार ने शिकायत की कि जून 2015 में उन्हें श्रीलंका ले जाया गया जहां बिना जानकारी और सहमति के उनकी किडनी निकाल ली गई. शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि वे एक बीमार महिला को रक्तदान करने जा रहे हैं और बदले में मकान व पैसे का आश्वासन भी दिया गया था.

जुलाई 2022 - साहू के बेटे रिंकू साहू पर बरेली में सभा के दौरान भीड़ जुटाने के आरोप में FIR दर्ज हुई.

जनवरी 2023 - जोगी नवादा में भतीजों सौरभ राठौर और टिंकू राठौर से जुड़े विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई. दो लोगों को छर्रे लगे और एक व्यक्ति पर तमंचे की बट से हमले की खबर थी. पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों को चोटें आईं और कानूनी कार्रवाई हुई.

जून 2024 - बरेली के पीलीभीत बाइपास पर प्लॉट विवाद में हुई गोलीबारी में उनका नाम सामने आया राजीव राना पक्ष ने उन पर प्रभाव डालने के आरोप लगाए.

सितंबर 2024 - बरेली में उत्तराखंड सरकार का बोर्ड और लाल - नीली बत्ती लगी गाड़ी का मामला उठा. रेखा आर्या ने कल्पना मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी जिसमें साहू का नाम भी जुड़ा. मंत्री ने आरोप लगाया कि कल्पना ने आधार कार्ड और पासपोर्ट में साहू का नाम और बरेली के उनके आवास का पता इस्तेमाल किया. शिकायत में सात लाख रुपये नकद और सोने से जड़ी रुद्राक्ष की माला चोरी होने का आरोप भी था.

जनवरी 2026 - उनका एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि बिहार में शादी के लिए 20-25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं.

अक्टूबर 2026 - मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर उनके खिलाफ नई FIR दर्ज हुई.

फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी है. वहीं दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें सार्वजनिक मंचों पर पेश करते नज़र आ रहे हैं. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि मंत्री रेखा आर्य के पास और भी कई कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जिसमे मंत्री रेखा आर्य को जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है. यदि इन दावों में सच्चाई है तो यह केस और भी ज्यादा पेचीदा बन सकता है. अब देखना यह होगा कि यह मामला क्या मोड़ लेता है ?

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