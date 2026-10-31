ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में UCC लागू हुआ तो क्या होगा? तलाक के तरीकों में आएगा बदलाव

यूपी में UCC लागू हुआ तो क्या होगा? तलाक के तरीकों में आएगा बदलाव

गृहमंत्री अमित शाह के यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद सियासी बहस छिड़ गई हैं. क़यास लग रहे हैं कि अगर यूपी में यूसीसी लागू हुआ तो क्या-क्या नियम बदले जा सकते हैं और इसका क्या असर होगा?

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 31 Oct 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बयान के बाद यूपी चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई सियासी बहस छिड़ गई है. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में अमित शाह के यूपी में यूसीसी लागू करने वाले बयान के बाद इसके संभावित प्रभावों और नफा-नुकसान पर चर्चा तेज हो गई है. खास तौर पर शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में होने वाले बदलावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

सियासी जानकारों के मुताबिक यूसीसी लागू होने की स्थिति में अलग-अलग धर्मों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय समान कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं. इसका असर मुस्लिम समुदाय के पारिवारिक और सामाजिक नियमों पर भी पड़ने की संभावना है. उत्तराखंड में लागू यूसीसी को इसका उदाहरण माना जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
KGMU धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, मुस्लिम फैकल्टी ने सुनियोजित ढंग से बनाया निशाना
KGMU धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, मुस्लिम फैकल्टी ने सुनियोजित ढंग से बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिटाई का बदला लेने के लिए कत्ल
मुजफ्फरनगर में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिटाई का बदला लेने के लिए कत्ल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम वोटों पर डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव', AIMIM की दो टूक
'मुस्लिम वोटों पर डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव', AIMIM की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज भी लखनऊ समेत 24 जिलों में बरसेंगे बादल
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज भी लखनऊ समेत 24 जिलों में बरसेंगे बादल

एक से अधिक शादी पर लगेगी रोक

यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम पुरुष एक से अधिक शादी नहीं कर सकेंगे. उत्तराखंड के यूसीसी में दूसरी शादी की अनुमति तभी है, जब पहली पत्नी जीवित न हो. हालांकि, निकाह और धार्मिक रीति-रिवाज से विवाह करने पर रोक नहीं होगी, लेकिन विवाह की कानूनी शर्तें सभी समुदायों के लिए समान होंगी.

इसके साथ ही शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित होगी. शादी के 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. यह नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा.

तलाक के तरीकों में आएगा बदलाव

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के अलग-अलग तरीकों के बजाय समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी. इसके साथ ही तलाक के बाद उसी व्यक्ति से दोबारा शादी करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करने की शर्त भी नहीं होगी.

यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज भी 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

संपत्ति में हिस्सेदारी के नियम होंगे समान

यूसीसी के आने से संपत्ति की हिस्सेदारी और उत्तराधिकार के मामले में भी असर प़ सकता है. संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी धर्मों में समान नियम लागू होंगे. मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी भी समान उत्तराधिकार प्रावधानों के आधार पर तय होगी. 

इसके अलावा वसीयत में केवल एक-तिहाई संपत्ति तक की सीमा भी समाप्त हो सकती है. यूसीसी के दायरे में आने वाले जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए भी कानून में निर्धारित शर्तों का पालन करना पड़ेगा.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
KGMU धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, मुस्लिम फैकल्टी ने सुनियोजित ढंग से बनाया निशाना
KGMU धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, मुस्लिम फैकल्टी ने सुनियोजित ढंग से बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिटाई का बदला लेने के लिए कत्ल
मुजफ्फरनगर में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिटाई का बदला लेने के लिए कत्ल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम वोटों पर डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव', AIMIM की दो टूक
'मुस्लिम वोटों पर डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव', AIMIM की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज भी लखनऊ समेत 24 जिलों में बरसेंगे बादल
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, आज भी लखनऊ समेत 24 जिलों में बरसेंगे बादल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश
Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
विश्व
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
Home Tips
Best Tiles For Home: बाथरूम से किचन तक, घर के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, नहीं होगी परेशानी
बाथरूम से किचन तक, घर के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, नहीं होगी परेशानी
एग्रीकल्चर
Krishak Unnati Yojana: किसानों को 15000 प्रति एकड़ देगी सरकार, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
किसानों को 15000 प्रति एकड़ देगी सरकार, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget