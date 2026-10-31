'मुस्लिम वोटों पर डकैती नहीं डाल पाएंगे अखिलेश यादव', AIMIM की दो टूक

गृहमंत्री अमित शाह के यूपी दौरे के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है. एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा मुखिया पर ही पलटवार किया है. उन्होंने अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच कनेक्शन होने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं की "बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते" ये ट्वीट इज़हार ए मोब्बत की निशानी हैं. यूपी के लोग जानते हैं आपका और अमित शाह जी के बीच में ना जाने कौन सा रिश्ता है? कभी आपने अमित शाह के ख़िलाफ़ अखिलेश यादव को एक भी शब्द बोलते हुए देखा है.

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अखिलेश यादव पर साधा निशाना

शादाब चौहान ने कहा कि यही शेर शायद आजम खान साहब ने तब पढ़ा होगा जब असदुद्दीन ओवैसी के रामपुर दौरे के बाद वह अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और AIMIM ने चुनौती दी थी. उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह ओवैसी के दौरे के बाद अखिलेश यादव रामपुर भागे थे, क्या उसी तरह ओवैसी के कैराना दौरे के बाद मुजफ्फरनगर जाएंगे और वहीं के दंगा पीड़ितों से अखिलेश यादव जाकर माफी मांगेंगे?

सपा अध्यक्ष चाहे जो भी षड्यंत्र कर ले लेकिन, मुसलमानों की वोट पर डकैती नहीं डाल पाएंगे. ये प्रमाणित करता है कि अखिलेश जी और बीजेपी की कितनी जबरदस्त मैच फिक्सिंग है कि सत्ता में बीजेपी बनी रहे और विपक्ष में मुसलमान के वोट पर सियासी डकैती डालकर मैं बैठा रहा हूं. जिससे जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून लाए तो विधानसभा में कोई मुसलमान की बात करने वाला मौजूद न हो.

उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी सरकार में पिछले नौ साल के अत्याचार और सपा सरकार में हुए दंगों को लेकर पूरी तरह से सजग है और इनकी किसी साज़िश का शिकार होने वाला नहीं है. ये यूसीसी के ख़िलाफ़ एक शब्द नहीं बोलते हैं. आप कैसे हिन्दू लॉ को मुसलमानों पर थोप सकते हैं. यूपी में अगर हमारे विधायक जीतकर जाएंगे तो वो संवैधानिक संघर्ष करेंगे.

इमरान मसूद के बयान पर पलटवार

काँग्रेस सांसद इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए AIMIM नेता ने कहा कि आपको लगता है कि हम 5-7 सीट जीतेंगे लेकिन, हमारा जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से हम बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतने जा रहे हैं. यूपी की जनता देख रही है. आप तो खुद मानते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के दुश्मन है.

यह बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर मुसलमानों की आजाद लीडरशिप को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मुसलमानों की एक आजाद लीडरशिप हो जो उनके शैक्षिक, आर्थिक उत्थान के साथ सम्मान व सुरक्षा जैसे मूल विषय पर संवैधानिक संघर्ष कर सके.