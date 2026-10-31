मुजफ्फरनगर में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिटाई का बदला लेने के लिए कत्ल

उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मासूम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हरियाणा में हुई पिटाई का बदला लेने के लिए एक किशोर ने अपने ही परिवार के 9 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी. पहले मासूम का अपहरण किया और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद शव को ईख के खेत में छिपा दिया.

दो दिन से लापता मासूम का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए परिवार के ही 16 वर्षीय किशोर अरमान को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में हत्या की वजह हरियाणा में हुई पुरानी रंजिश सामने आई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सठेड़ी का है, जहां 28 अक्टूबर की शाम 9 वर्षीय अमन अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने बच्चे की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए दो से तीन टीमें गठित कर दीं.

अरमान से पूछताछ में हुआ खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के ही 16 वर्षीय अरमान को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अमन की हत्या करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 30 अक्टूबर को दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 के पास ईख के खेत से मासूम का शव बरामद कर लिया.

चोरी करते हुए चाचा ने पकड़ा था

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे हरियाणा में हुई पिटाई की रंजिश सामने आई है. मृतक अमन का चाचा गुलशेर हरियाणा में फर्नीचर की दुकान चलाता है. आरोपी अरमान भी उसके साथ काम करता था. गुलशेर के मुताबिक, दुकान में चोरी की घटना के बाद उसने अरमान को पकड़कर दुकान मालिक के हवाले किया था. इस दौरान अरमान की पिटाई भी हुई थी. हालांकि, रिश्तेदारी के चलते गुलशेर ने बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी पर छुड़वा दिया था और किराये के लिए 500 रुपये भी दिए थे.

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