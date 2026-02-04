'पाकिस्तान के न खेलने से किसे फर्क पड़ता है?' BJP नेता संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम द्वारा भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के खेलने या न खेलने से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इस मुद्दे पर ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

खतौली विधानसभा क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संजीव बालियान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. उनके खेलने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता." उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का फोकस अपने खेल और प्रदर्शन पर है, न कि किसी दूसरे देश के फैसले पर.

विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया

इसके साथ ही संजीव बालियान ने केंद्रीय बजट को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार की आलोचना करना है और उंगली उठाना उनकी राजनीति का हिस्सा है. संजीव बालियान ने कहा, "मोदी जी का बजट हमेशा लंबी सोच के साथ बनाया जाता है. यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है. हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है."

सभी वर्गों के लिए प्रावधान

उन्होंने आगे कहा कि चाहे किसान हों, महिलाएं हों या कमजोर वर्ग, बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान जरूर किया गया है. उनका मानना है कि यह बजट देश को आगे बढ़ाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करने वाला है. संजीव बालियान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन सरकार अपने विकास एजेंडे पर मजबूती से काम करती रहेगी.

जनता समझ चुकी है

उन्होंने कहा कि जनता भी अब समझ चुकी है कि कौन विकास की बात करता है और कौन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करता है. बालियान का मानना है कि सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं और विपक्ष की आलोचना से विकास की गति रुकने वाली नहीं है.