हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पाकिस्तान के न खेलने से किसे फर्क पड़ता है?' BJP नेता संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान

'पाकिस्तान के न खेलने से किसे फर्क पड़ता है?' BJP नेता संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान

T20 World Cup: पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले पर कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, संजीव बालियान. खतौली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत का फोकस अपने खेल पर है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 04 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम द्वारा भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के खेलने या न खेलने से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इस मुद्दे पर ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

खतौली विधानसभा क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संजीव बालियान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. उनके खेलने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता." उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का फोकस अपने खेल और प्रदर्शन पर है, न कि किसी दूसरे देश के फैसले पर.

विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया

इसके साथ ही संजीव बालियान ने केंद्रीय बजट को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार की आलोचना करना है और उंगली उठाना उनकी राजनीति का हिस्सा है. संजीव बालियान ने कहा, "मोदी जी का बजट हमेशा लंबी सोच के साथ बनाया जाता है. यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है. हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है."

सभी वर्गों के लिए प्रावधान

उन्होंने आगे कहा कि चाहे किसान हों, महिलाएं हों या कमजोर वर्ग, बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान जरूर किया गया है. उनका मानना है कि यह बजट देश को आगे बढ़ाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करने वाला है. संजीव बालियान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन सरकार अपने विकास एजेंडे पर मजबूती से काम करती रहेगी.

जनता समझ चुकी है

उन्होंने कहा कि जनता भी अब समझ चुकी है कि कौन विकास की बात करता है और कौन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करता है. बालियान का मानना है कि सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं और विपक्ष की आलोचना से विकास की गति रुकने वाली नहीं है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 04 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Sanjeev Balyan UP NEWS T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
इंडिया
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
इंडिया
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के पंख टकराए और फिर...
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए दंगल-पीके समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
हेल्थ
Kamal Kakdi Benefits: युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
युवाओं की पहली पसंद बन रही कमल ककड़ी, जानें इस खाकर कैसे घटा सकते हैं अपना वजन?
यूटिलिटी
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार सरकार बेटियों को दे रही 50 हजार, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा?
जनरल नॉलेज
Land Of Pirates: इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget