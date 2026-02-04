वाराणसी में SIR प्रक्रिया में छूटे नामों को शामिल कराने की कवायद तेज, अब तक भरे गए इतने फॉर्म

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान करोड़ों नाम कटने के बाद अब शासन प्रशासन और विपक्षी दलों द्वारा मतदाताओं के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है. वाराणसी जनपद से करीब 5.73 लाख मतदाताओं के नाम कट गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र शामिल था. अब मिली जानकारी के अनुसार करीब एक लाख लोगों का फॉर्म 6 अपलोड किया जा चुका है.

वाराणसी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार जनपद में फॉर्म 6 के साथ साथ फॉर्म 7 और 8 भरवाने की प्रक्रिया शासन प्रशासन के साथ-साथ विपक्षी दलों द्वारा भी युद्ध स्तर पर पूरी कराई जा रही है.

वाराणसी में अपलोड किए गए एक लाख फॉर्म

अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 लाख फॉर्म 6 वाराणसी के 8 अलग-अलग विधानसभा से अपलोड किए जा चुके हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ-साथ भाजपा के पदाधिकारी और सपा कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसमें काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं.

SIR के पिछले चरण में वाराणसी से 5.73 लाख मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र के कैंट और उत्तरी विधानसभा के मतदाताओं के नाम शामिल रहे. जिसके बाद ऐसे लोगों के नाम अब एसआईआर में डलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस काम में अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग भी जुटे हुए हैं ताकि किसी का नाम एसआईआर की लिस्ट में आने से छूट न जाए.

चुनाव में कहीं दूर ना हो जाए मतदाता

लाखों मतदाताओं के नाम कटने के बाद अब वाराणसी जनपद में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने अपने वोटर को जोड़ने के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है. स्वाभाविक तौर पर इस बात को लेकर वह चिंतित हैं कि आगामी चुनाव में अगर यह मतदाता नहीं जुड़ते हैं, तो वोटिंग पर इसका असर पड़ेगा और उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है.