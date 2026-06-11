हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोपों पर शंकराचार्य का पहला बयान, चंपत राय पर साधा निशाना

राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोपों पर शंकराचार्य का पहला बयान, चंपत राय पर साधा निशाना

Swami Avimukteshwaranand on Champat Rai: अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है. चंपत का मतलब ही पैसे लेकर भाग जाना होता है."

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 Jun 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर मंदिर बनने का इंतजार वर्षों से भक्त कर रहे थे. अब जब मंदिर बन गया है तो वहां पर आने वाले दान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इस मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसे में यह दान विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से भी हलचल तेज हो गई है. विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधा है. 

जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह क्या कहेंगे तो जवाब में शंकराचार्य ने कहा, "अखिलेश यादव ने आरोप क्या लगाया, यह बात तो वहीं से निकल कर आई है न. वहां तो लगातार ही चोरी हो रही है. आज पहली बार थोड़े ही हुई है. मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, तबसे ही ये सब चल रहा है. कितने आरोप लग चुके हैं कि शिला पूजन में चोरियां हुईं, फिर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने लगा तो प्लॉट बिकने लगे. दो-दो मिनट में प्लॉट की कीमत करोड़ों में हो जाती थी. अब यह वाली चोरी. वहां तो पहले से चल रहा है."

यूपी में धर्मांतरण रोकने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेगी विशेष सेल, राज्यपाल ने दिए आदेश

'जहां चंपत बैठे हैं, वहां ऐसा ही होगा'

वहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर हमला बोलते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "जब वहां चंपत राय बैठे हैं... चंपत का मतलब जानते हैं? चंप धातु से ही चंपत शब्द बना है. चंप का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना. चंपत हो जाना. जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है."

राम मंदिर दान विवाद में जांच की मांग

इसी के साथ सभी साधु-संत दान में कथित अनियमितता को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं. इससे पहले महंत कमल नयन दास ने कहा कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो.

यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत

गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस वर्ष माघ मेले में विवाद के बाद से ही राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की है. इतना ही नहीं राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक के फैसलों पर उन्होंने आलोचना की है. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 11 Jun 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Champat Rai स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोपों पर शंकराचार्य का पहला बयान, चंपत राय पर साधा निशाना
राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोपों पर शंकराचार्य का पहला बयान, चंपत राय पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछ दिया बड़ा सवाल, 'आपने...'
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछ दिया बड़ा सवाल, 'आपने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर दबंगों का आतंक, टोल मांगने पर बूम बैरियर तोड़ा, कर्मचारी को पीटा
ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर दबंगों का आतंक, टोल मांगने पर बूम बैरियर तोड़ा, कर्मचारी को पीटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें, ट्रायल पूरा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें, ट्रायल पूरा
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
इंडिया
Kirti Azad on TMC Turmoil: 'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
Home Tips
Kitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget