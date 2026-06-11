राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोपों पर शंकराचार्य का पहला बयान, चंपत राय पर साधा निशाना

अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर मंदिर बनने का इंतजार वर्षों से भक्त कर रहे थे. अब जब मंदिर बन गया है तो वहां पर आने वाले दान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इस मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसे में यह दान विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से भी हलचल तेज हो गई है. विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधा है.

जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह क्या कहेंगे तो जवाब में शंकराचार्य ने कहा, "अखिलेश यादव ने आरोप क्या लगाया, यह बात तो वहीं से निकल कर आई है न. वहां तो लगातार ही चोरी हो रही है. आज पहली बार थोड़े ही हुई है. मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, तबसे ही ये सब चल रहा है. कितने आरोप लग चुके हैं कि शिला पूजन में चोरियां हुईं, फिर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने लगा तो प्लॉट बिकने लगे. दो-दो मिनट में प्लॉट की कीमत करोड़ों में हो जाती थी. अब यह वाली चोरी. वहां तो पहले से चल रहा है."

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'जहां चंपत बैठे हैं, वहां ऐसा ही होगा'

वहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर हमला बोलते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "जब वहां चंपत राय बैठे हैं... चंपत का मतलब जानते हैं? चंप धातु से ही चंपत शब्द बना है. चंप का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना. चंपत हो जाना. जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है."

राम मंदिर दान विवाद में जांच की मांग

इसी के साथ सभी साधु-संत दान में कथित अनियमितता को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं. इससे पहले महंत कमल नयन दास ने कहा कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो.

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गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस वर्ष माघ मेले में विवाद के बाद से ही राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की है. इतना ही नहीं राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक के फैसलों पर उन्होंने आलोचना की है.