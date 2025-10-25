'आपका थानाध्यक्ष नहीं चला पा रहा थाना', बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने SP को मिलाया फोन

उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक और बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला सुल्तानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा से विधायक राजेश गौतम से जुड़ा है. तीन दिन पहले एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या मामले में बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने जिले के एसपी और थाना प्रभारी को खूब खरी-खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

विधायक राजेश गौतम मृतक उमाशंकर दुबे के घर पहुंचे और वहीं से एसपी कुंवर अनुपम सिंह को फोन लगा दिया. स्पीकर ऑन करके बोले- आपका थानाध्यक्ष दीपक कुशवाहा नही चला पा रहा थाना और दीपक पटेल चौकी इंचार्ज नही चला पा रहा चौकी, सीओ से भी कर चुके है वार्तालाप, आपके सीओ साहब मेरे साथ बैठे है. दोनों को तुरंत हटाइये नही तो मुख्यमंत्री से करूंगा बात और कहूंगा की आप (एसपी) जिला नहीं चला पा रहे.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल मामला अखंडनगर थानाक्षेत्र के खानपुर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले उमाशंकर दुबे बुधवार देर शाम को पशु चराने के लिए गए हुए थे. उसी दरम्यान बच्चों में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद उमाशंकर उन बच्चों को रोकने लगे. लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने इनपर लाठी चला दी. सर में लाठी लगने से उमाशंकर की तत्काल मौत हो गई. मौत की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

एसपी ने लिया एक्शन

एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अखंडनगर थानाध्यक्ष रहे दीपक कुशवाहा,चौकी इंचार्ज बेलवाई विनोद पटेल सहित दो सिपाही लाइन हाजिर किए. इसके साथ ही परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया. देर रात ही सूचना मिली कि घटना में शामिल बदमाश बाहर भागने की फिराक में हैं जिसपर पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और अखंड नगर थानाक्षेत्र के नगरी अंडरपास के पास पकड़ना चाहा, जिसपर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें विवेक उर्फ पिल्लू के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया.