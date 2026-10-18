लखनऊ यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन, CJP के खिलाफ जमकर नारेबाजी

लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) परिसर में रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) के खिलाफ प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय के गेट नंबर-3 पर भगवा झंडे और पट्टे लेकर बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे. प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताया है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताते हुए नारेबाजी की.

'बीजेपी फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत...', अखिलेश यादव का तीखा हमला

नेहा बोरा पर भी साधा निशाना

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अर्पण कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली में जुटीं राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं. कुछ संगठन राष्ट्रवाद के खिलाफ नारे लगाकर युवाओं और छात्रों को गुमराह कर रहे हैं. देश की जिम्मेदार और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ABVP के सामने नेहा बोरा धूल हैं और विद्यार्थी परिषद एक आंधी है.

ध्रुव राठी पर भी बोला हमला

बुंदेलखंड से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सूर्य प्रताप सेंगर ने कहा कि AISA पर छात्र संगठन के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप है. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अभिजीत दीपके, ध्रुव राठी और नेहा बोरा पर निशाना साधा. सेंगर ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी विदेश में जाकर भारत सरकार और देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.

CM योगी ने दोगुनी कर दी किसानों के बच्चों की स्कॉलरशिप, अब 36 की जगह मिलेंगे 60 हजार