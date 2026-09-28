गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नफरत की पराकाष्ठा...', उज्जैन मस्जिद तोड़े जाने पर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी

'नफरत की पराकाष्ठा...', उज्जैन मस्जिद तोड़े जाने पर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी

उज्जैन में शाही मस्जिद को गिराए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि 600 साल पुरानी धरोहर को गिराना नफरत की पराकाष्ठा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Sep 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर बवाल हो गया. जिसके बाद लोगों की भीड़ के साथ पुलिस की झड़प हो गई. इस मामले को लेकर सियासत भी होने लगी है. यूपी से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर 600 साल पुरानी धरोहर को गिराना नफरत की पराकाष्ठा है. 

कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उज्जैन की मस्जिद का  हिस्सा गिराए जाने पर सवाल उठाए और मोहन यादव पर सरकार पर तीखा हमला किया. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा- 'सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिये.
600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफ़रत की पराकाष्ठा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फैमिली शो खत्म अब पॉलिटिकल शुरू! मायावती ने लिए बड़े फैसले
फैमिली शो खत्म अब पॉलिटिकल शुरू! मायावती ने लिए बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा
सिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई
'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई

ज्ञानेश कुमार विवाद पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन बार बार मस्जिद की घेराबंदी करके आख़िर क्या संदेशा देना चाहता है? उज्जैन के हज़ारों युवा लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं. उज्जैन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं का सम्मान करिये और सड़क चौड़ीकरण के लिये आवश्यक ज़मीन दूसरी साइड से ले लीजिये. इतनी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाना कहीं से भी सामान्य घटना नहीं मानी जायेगी.'

उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई से तनाव

बता दें कि उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत ध्वस्त किया जाना है. जिसे लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. सोमवार को मस्जिद तोड़े जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई. 

इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस के बीच पत्थरबाजी भी देखने को मिली. पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है. हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गाय है. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान भी मौजूद हैं. फ़िलहाल मौके पर हालात बेहद नाज़ुक बने हुए हैं. 

महोबा में 48 घंटे की बारिश के बाद तबाही, 2 की मौत; दर्जनों मकान ढहे

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फैमिली शो खत्म अब पॉलिटिकल शुरू! मायावती ने लिए बड़े फैसले
फैमिली शो खत्म अब पॉलिटिकल शुरू! मायावती ने लिए बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा
सिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई
'कानून-व्यवस्था एकदम ठीक है', निशांत कुमार बोले- हर घटना पर हो रही कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
ट्रंप ने क्यों ठुकराया ईरान का सीजफायर का प्लान? डिप्लोमैट ने कर दिया खुलासा
क्रिकेट
अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द, फिर भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत? जानें नियम
अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द, फिर भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत? जानें नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर, 1100 लोगों का रेस्क्यू
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर
इंडिया
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
'जालीदार वोट न छिटक जाए...', राम मंदिर को लेकर सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी
ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
हरियाणवी गाने पर हसीनाओं ने लूट ली महफिल, दीवाने हो जाएंगे आप
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget