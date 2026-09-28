'नफरत की पराकाष्ठा...', उज्जैन मस्जिद तोड़े जाने पर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर बवाल हो गया. जिसके बाद लोगों की भीड़ के साथ पुलिस की झड़प हो गई. इस मामले को लेकर सियासत भी होने लगी है. यूपी से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर 600 साल पुरानी धरोहर को गिराना नफरत की पराकाष्ठा है.

कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उज्जैन की मस्जिद का हिस्सा गिराए जाने पर सवाल उठाए और मोहन यादव पर सरकार पर तीखा हमला किया. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा- 'सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिये.

600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफ़रत की पराकाष्ठा है.

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मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन बार बार मस्जिद की घेराबंदी करके आख़िर क्या संदेशा देना चाहता है? उज्जैन के हज़ारों युवा लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं. उज्जैन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं का सम्मान करिये और सड़क चौड़ीकरण के लिये आवश्यक ज़मीन दूसरी साइड से ले लीजिये. इतनी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाना कहीं से भी सामान्य घटना नहीं मानी जायेगी.'

उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई से तनाव

बता दें कि उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत ध्वस्त किया जाना है. जिसे लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. सोमवार को मस्जिद तोड़े जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई.

इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस के बीच पत्थरबाजी भी देखने को मिली. पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है. हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गाय है. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान भी मौजूद हैं. फ़िलहाल मौके पर हालात बेहद नाज़ुक बने हुए हैं.

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