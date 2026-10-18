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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिजनौर से अगर हराकर न भेजा तो...', अखिलेश के बाद चंद्रशेखर आजाद का CM योगी को चैलेंज

'बिजनौर से अगर हराकर न भेजा तो...', अखिलेश के बाद चंद्रशेखर आजाद का CM योगी को चैलेंज

अखिलेश यादव के अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने के चैलेंज के बाद अब भीम आर्मी चीफ ने बिजनौर से लड़ने का चैलेंज दे दिया. उन्होंने कहा कि हम आपके गृह जनपद में जाकर लड़े थे आप आइए और मुकाबला कीजिए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Oct 2026 07:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. बीते दिनों समाजावादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया गया. हालांकि सीएम योगी ने उसे स्वीकार भी किया और कहा कि अखिलेश भी आमने-सामने आकर चुनाव लड़ें.

इस बीच अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को बिजनौर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है. चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर कहा, "साल 2022 के चुनाव में गोरखपुर में उनके सामने घोषित सीट पर जाकर चुनाव लड़ा था. मैं ऐलान करके कहता हूं कि बिजनौर जिले में 2 रिजर्व और 6 सामान्य सीट हैं. सीना ठोककर किसी भी सीट पर आ जाएं अगर हराकर न भेजा तो राजनीति छोड़ दूंगा."

चंद्रशेखर आजाद ने आगे और क्या कहा?

चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, "बिजनौर की 4 सीटों पर उनके विधायक हैं. वे किसी भी सीट पर आ जाएं. बढ़ापुर, धामपुर, चांदपुर, बिजनौर शहर, नजीबाबाद पर आ जाएं. या फिर जहां उनकी इच्छा हो वहां आ जाएं." आजाद ने आगे बताया, "हम आपके क्षेत्र में गए थे और चुनाव लड़कर मुकाबला करके आए थे. भले ही हारकर आए थे, जमानत जब्त हुई थी. आपका क्षेत्र था हम मान गए."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप वोट की चोरी कर नहीं जीत रहे हैं तो आइए बिजनौर आपका स्वागत करेगा. मुकाबला कीजिए. यह हम बताएंगे कि चुनाव कैसे होता है." चंद्रशेखर आजाद के इस चैलेंज के बाद एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल पैदा हो गई.

फिलहाल उनके इस चैलेंज पर सीएम योगी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या से चुनाव लड़ने के चैलेंज पर सीएम योगी ने मंच से प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि हमें यह चैलेंज स्वीकार है लेकिन आप भी अयोध्या से आकर चुनाव लड़िए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP NEWS Bijnor News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 YOGI ADITYANATH
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