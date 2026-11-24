यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है. दरअसल, सपा ने सहयोगी कांग्रेस को 26 सीटें देने की पेशकश की है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह ने कहा कि 26 सीटें देने एकदम सही है. इनके दो विधायक और छह सांसद हैं, ये भी हमारी पार्टी की बदौलत हैं. उस हिसाब से इतनी सीटें पर्याप्त हैं और कांग्रेस को मान जाना चाहिए.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में सपा सांसद ने आगे कहा, "26 में से 14-15 सीटें वो हमारे गठबंधन के साथ रहकर जीत सकते हैं. वरना तो पिछली बार अकेले लड़े थे तो दो सीटें आई थीं. मैंने शुरू से ही इस बात कहा था कि 15, 20, 25 और हद से हद 40 सीट. ज्यादा सीटें देने से जीतने में कठनाई होगी क्योंकि कांग्रेस का खुद का ऐसा जनाधार नहीं है कि वो अपने दम पर जीत सके." एसपी सिंह ने ये भी कहा, "समाजवादी पार्टी की बदौलत जितनी सीटें उनको मिल जाएंगी उसमें वो काफी सीटें जीत सकते हैं और उनकी पार्टी यहां स्टैंड कर सकती है."

क्या कांग्रेस मान जाएगी?

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनके लिए तीन डिजिट से नीचे उतरना हमारे लिए मुश्किल है. कांग्रेस सम्मानजनक समझौते की बात दोहरा रही है. कांग्रेस सीटों की संख्या का आधार 2024 के लोकसभा चुनाव को मान रही है. सूत्रों की मानें तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 26 सीटें ऑफर की हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 67 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सीटों की संख्या को दो कैटेगरी में बांटा है. A कैटेगरी में 46 और B कैटेगरी में 21 सीटें हैं. 65 सीटों को मोलभाव वाली कैटेगरी में रखा गया है. यानी कांग्रेस 67+65= 132 सीटों को लेकर बात कर रही है.

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