सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. उनकी यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अतरौलिया और चौरीचौरा सीट को लेकर निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के साथ उनका वाकयुद्ध जारी है.

राजभर ने अपने दोनों बेटों अरविंद और अरुण के साथ सीएम से मुलाकात की. एक फेसबुक पोस्ट में राजभर ने लिखा कि आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ‘महाराज’ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर एवं राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर के साथ शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा की.

राजभर ने लिखा कि साथ ही, आगामी 06 दिसंबर 2026 को जनपद आजमगढ़ के आई.टी.आई कॉलेज मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली ऐतिहासिक ‘सामाजिक समरसता महारैली’ में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को सादर आमंत्रित किया.

अतरौलिया पर क्या बोले ओपी राजभर?

इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कहा कि गठबंधन में कहीं कोई खटपट नहीं है. सीटों का बंटवारा दिल्ली में होता है और इसके लिए यूपी से कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, अभी तक अलग-अलग दलों के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई है और न ही सीट बंटवारे को लेकर कोई लिखित सूचना मिली है.

अतरौलिया सीट पर दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि साल 2022 में निषाद पार्टी के उम्मीदवार 22 हजार वोटों से हारे थे, क्या यह कम वोट थे? उन्होंने कहा कि सीटों पर दावेदारी करने से पहले यह देखना जरूरी है कि किस क्षेत्र में किस जाति का कितना वोट है. हवा में बात करने और धरातल पर आंकड़ों के आधार पर आकलन करने में बहुत अंतर होता है.