सोनू कश्यप केस में पुलिस बनाम सियासत, अजय राय को नहीं मिली मुजफ्फरनगर में एंट्री

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई मुजफ्फरनगर निवासी सोनू उर्फ रोनू कश्यप की हत्या के बाद अब मुजफ्फरनगर जनपद पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बनता नजर आ रहा है. मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं का जनपद में आना-जाना जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने मुजफ्फरनगर आ रहे थे. लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें मेरठ-मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर बैरीगेटिंग कर रोक दिया.पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया.

बीते दो दिनों में यह तीसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है.

दो दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने रोक दिया था, वहीं कल सपा सांसद हरेंद्र मलिक की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है.अजय राय को क्षेत्रीय भगेला चौकी पर पुलिस ने बैठा लिया. बाद में पुलिस की मौजूदगी में अजय राय की मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से फोन पर बातचीत कराई गई, जिसके बाद वे मेरठ की ओर वापस लौट गए. स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है.

पुलिस पर मनमानी का आरोप

इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा, “आप अब देखिए इन्होंने जो मेरा कार्यक्रम बनाकर मैं जा रहा हूं. तो इन्होंने यहां पर बीएनएस की धारा जो 144 पहले थी. अब कौन सी धारा है. कोई लगा रखा है. 163 या कौन सी है. ना ये बीएनएस की धारा, कुल मिलाकर रोका जा रहा है. जबरदस्ती यहां परेशान किया जा रहा है. मैं क्या बताऊं आपको पूरी तरीके से मैं जाना चाहता हूं. मैंने कहा के अकेले जा सकता हूं, अपनी गाड़ी से ले चलो. पुलिस की गाड़ी से जाने को तैयार हूँ, जबरदस्ती रोक रहे हैं.”

पुलिस प्रशासन घटना छिपाना चाहता है

अजय राय ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर घटना को छिपाने का आरोप लगाया और बोले- केवल इसलिए, कि जिस तरीके से उस बच्चों को जलाकर मारा गया है उसको जिंदा जलाकर मारा गया है, उसको छुपाना चाहते हैं. उसको दबाना चाहती है सरकार,जाने नहीं दे रही है, और पूरी तरीके से गुंडागर्दी हो रही है. पुलिस की गुंडागर्दी रोड पर देख सकते हो रोक कर रखा गया है. बिल्कुल प्रशासन अपनी कमियों को छुपा रहा है. उस बच्चों को जलाकर मारा गया. गरीब की हत्या की गई है.

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

अजय राय ने प्रदेश में कानून योगी सरकार में पूरी तरीके से रोज कहीं ना कहीं कभी दरोगा बलात्कार करता है. कानपुर में 14 साल की बच्ची के साथ कल वहां गया था. आज यहां जा रहा हूं. यहां भी इस तरीके से चीज रोकी जा रही हैं. मेरी वहां पर शायदुलजमा साहब वहां पर थे. राकेश पुंडीर जी थे, उन्होंने उनकी बहन से मेरी बात कराई मीरा नाम है. उनका उनसे बात हुई जो उन्होंने मांग रखी है. इसकी उच्चस्तरीय जांच हो, 50 लाख रुपए परिवार को मिलनी चाहिए. सरकारी नौकरी परिवार को मिलनी चाहिए. और पूरे परिवार की सुरक्षा कि व्यवस्था हो यह उन्होंने मांग रखी है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम निश्चित तौर से सरकार को उस पर पत्र लिखेंगे. कल और मांग करेंगे इसके परिवार की मदद हो. पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है. प्रशासन ने जाने नहीं दिया इन्होंने यहां रोक रखा है.