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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इसे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा समझना...', जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

'इसे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा समझना...', जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं, बल्कि शिक्षा का है. इसे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा समझना गलत है.

Written By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर |  Updated at : 16 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाना छात्रों और नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने जैसा है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "आजम खान को आपने जेल में रखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यदि भवन नक्शे के अनुरूप नहीं बने हैं तो उनके लिए कम्पाउंडिंग जैसे कानूनी विकल्प मौजूद हैं. सीधे बुलडोजर चलाना उचित नहीं है.  उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई आजम खान से राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है. 

इमरान मसूद ने कहा आपको इस बात से परेशानी है कि यूनिवर्सिटी वही चला रहे हैं, लेकिन इस संस्थान को खड़ा करने में वर्षों लगे हैं. जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो शिक्षा के मंदिर को ध्वस्त नहीं करना चाहिए. 

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इसे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा समझना गलत है- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं, बल्कि शिक्षा का है. इसे सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा समझना गलत है. एक विश्वविद्यालय को खत्म किया जा रहा है. 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है. 

इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए- इमरान मसूद

वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं आने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए. उन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें.

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Imran Masood Jauhar University UP NEWS AZam Khan Rampur News CONGRESS
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