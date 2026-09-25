'सर मत जाइए...', ट्रांसफर पर फूट-फूटकर रोए बच्चे, टीचर का हाथ पकड़कर रोका

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विंढमगंज स्थित कंपोजिट विद्यालय से एक बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां स्कूल के प्रभारी राजकमल यादव का दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर हो गया. जब वे विद्यालय से जाने लगे तो बच्चे उन्हें रोकने के लिए इकट्ठे हो गए और रोने लगे. इसे देख बाकी शिक्षक भी भावुक हो गए.

शिक्षक राजकमल यादव से बेहद प्रभावित दिखे बच्चे उनका हाथ पकड़कर खड़े हो गए. खुद राजकमल यादव भी बच्चों का प्यार देख भावुक हो गए. बच्चे कहने लगे, "सर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए." इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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बच्चों ने बंद कर दिया गेट

स्कूल में बच्चों की आंखों में आंसूं थमने का नाम नहीं ले रहे थे. कई बच्चे शिक्षक का हाथ पकड़कर जिद करने लगे. कुछ बच्चों ने गेट बंद कर दिया. बच्चे उन्हें घेरकर खड़े हो गए. राजकमल यादव ने बच्चों को समझाया कि ट्रांसफर का आदेश सरकारी है और इसे मानना ही पड़ता है. लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे.

बच्चों को दी पढ़ाई की सीख

राजकमल यादव ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई की सीख दी और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प दिया. उन्होंने कहा कि भावुक होना अलग चीज है और ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है, जिसे हर किसी को मानना पड़ता है.उन्होंने सभी शिक्षकों को भी यही सन्देश दिया कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं.

बहरहाल अंत ने राजकमल यादव को स्कूल से जाना पड़ा और बच्चे काफी देर तक उनके लिए रोते रहे. जिसने भी यह दृश्य वहां देखा वो भी भावुक हो गया. यह दृश्य दिखाता है कि एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से कुछ समय में सबकुछ हो जाता है.

यहां बता दें कि इससे पहले भी कई जगह शिक्षकों और छात्रों के बीच इस तरह का माहौल देखने में आ चुका है. जिसमें अपने शिक्षक के लिए बच्चे भावुक हो जाते हैं.

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