सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चंडी तिराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोग सवार थे. अचानक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद की और घायल लोगों को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों की स्थिति नाजुक है और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, घटना के समय ट्रैक्टर सजौर से हिन्दुआरी की ओर शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था. ट्रैक्टर पर लगभग 30 लोग सवार थे. वाराणसी की ओर से रॉबर्ट्सगंज की दिशा में आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर की ट्राली में सवार लोगों में अफरातफरी मच गई.

ट्रेलर चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे. कोहराम और चीख-पुकार के बीच परिजन बार-बार यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों हुई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की जांच जारी है.

चंडी तिराहे पर आए दिन होते हैं सड़क हादसे

स्थानीय लोगों ने बताया कि चंडी तिराहे पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम नहीं लग पा रही है. लोगों का कहना है कि इस जगह पर सुरक्षा इंतजाम और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ट्रेलर चालक को पकड़ने के लिए सभी संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है. हादसे ने इलाके में मातम और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. प्रशासन और पुलिस से स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं को रोकने की उम्मीद कर रहे हैं.

यह हादसा यह याद दिलाता है कि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन कितना जरूरी है. तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हर साल सैंकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं. सोनभद्र में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर लोगों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है.

