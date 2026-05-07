सोनभद्र सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, घर लौटते वक्त मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर की जान चली गई. ये हादसा बुधवार शाम रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जब डॉक्टर अनुभव मिश्र मोटरसाइकिल से लौट रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो उछलकर दूर जा गिरे. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

खबर के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉ. अनुभव मिश्र बुधवार की शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर जिला अस्पताल लोढ़ी से रॉबर्ट्सगंज की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लाइफ केयर हॉस्पिटल लोढ़ी के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

अज्ञात वाहन ने मारी ज़ोरदार टक्कर

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लोढ़ी के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में इस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए.

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. डॉ अनुभव मिश्र की मौत ने चिकित्सा समुदाय को भी झकझोर दिया है. वहीं पुलिस ने इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. डॉक्टर के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है.

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