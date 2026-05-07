समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को डॉ अंबेडकर की जयंती पर भंडारा खिलाने वाली महिला अंजलि मैसी के पिता का डिमोशन कर उन्हें सुपरवाइजर से सफाईकर्मी बना दिया गया है. जिसे लेकर अब अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. सपा मुखिया ने कहा कि ऐसी निकृष्ट राजनीति को अंग्रेजों की भी नहीं थी.

सपा अध्यक्ष ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए के विरोधी थे और हमेशा ही विरोधी रहेंगे. सपा मुखिया ने लिखा- 'पीडीए समाज की एक महिला के पिता को, पुरुषवादी भाजपा सरकार सिर्फ़ इसलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि हमने ‘बाबासाहेब जी की जयंती’ पर अपनी उस छोटी बहन के यहाँ पूड़ी खा ली थी.

इतनी निकृष्ट राजनीति तो उन अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, जिनके लिए भाजपा के वज़ीफ़ाजीवी वैचारिक पूर्वज संगी-साथी मुख़बिरी करते थे. इससे पहले भी हमारे चाय पीने की वजह से एक आत्मनिर्भर पीडीए चायवाले युवा को भाजपा सरकार ने प्रताड़ित किया था. भाजपा पीडीए विरोधी है, और हमेशा रहेगी. घोर निंदनीय!'





इस घटना को बताया दुर्भाग्यूपूर्ण

सपा मुखिया ने इससे पहले बुधवार को लखनऊ में हुई प्रेस कांफ्रेंस में भी एक सवाल के जवाब में इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. उन्होंने कहा कि 'ये अफसोस की बात है. हमारा उनसे कोई परिचय नहीं था. मैं गुरुद्वारे में गया था वहां अंजलि मैसी से परिचय हुआ, बगल में भंडारा हो रहा था. मैं वहां चला गया. उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की गई है.

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जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 14 अप्रैल को डॉ भीम राव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कैंटोनमेंट बोर्ड के एक कर्मचारी उमेश कुमार ने भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें उनकी बेटी अंजलि मैसी के बुलावे पर अखिलेश यादव ने आलू-पूरी खाई थी. जिसके बाद उमेश कुमार के डिमोशन की बात सामने आई हैं. वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई अखिलेश यादव को प्रसाद देने की वजह से नहीं बल्कि सेवा आचरण नियम को उल्लंघन करने की वजह से की गई है.

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