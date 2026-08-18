दुकानदार ने नहीं दिया था गरम समोसा, कोर्ट के आदेश पर FIR

वाराणसी में गरम समोसा को लेकर छिड़ी लड़ाई दुकान से शुरू होकर पुलिस थाने और कोर्ट तक भी पहुंच गई. अब इस मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है. वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत एक दुकान पर समोसा खाने पहुंचे बुजुर्ग को गरम समोसा मांगना भारी पड़ गया. आरोप के अनुसार दुकान पर उसके साथ मारपीट की गई, अब करीब 5 महीने बाद उसे न्याय मिला है और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार फरवरी माह में शिव शंकर सिंह आवश्यक कार्य के लिए चंदौली गए थे. रास्ते में लौटते समय जाल्हुपुर बाजार में वह जलपान करने के लिए रुकते हैं. इस दौरान गुप्तेश्वर सिंह के दुकान पर वह समोसा और बर्फी आर्डर करते हैं. उन्हें दो समोसा और दो बर्फी दिया भी जाता है लेकिन शिव शंकर सिंह शिकायत करते हैं कि समोसा काफी ठंडा है, उन्हें गरम करके दे दिया जाए.

मालिक गुप्तेश्वर सिंह भी हुई बहस

इसके बाद वहां काम करने वाले लोगों से इनकी बहस हो जाती है. तभी शिव शंकर सिंह मलिक को बुलाने के लिए कहते हैं, मालिक गुप्तेश्वर सिंह के आने के बाद उनके बीच भी इस मामले को लेकर बहस होने लगती है. तभी दुकानदार गुप्तेश्वर सिंह, शिव शंकर सिंह से गरम समोसा मांगने पर कहते हैं कि तुम कलेक्टर हो कि तुम्हें गरम समोसा देगा. इसके बाद शिव शंकर सिंह के लगाए गए आरोप के अनुसार उनके साथ मारपीट की जाती है . इसकी सूचना निकटतम थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर को भी देते हैं.

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

पेशे से अधिवक्ता शिव शंकर सिंह इस मामले में न्याय के लिए निकटतम थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक गुहार लगाते हैं. हालांकि उन्हें यहां से आश्वासन के अलावा कोई न्याय नहीं मिलता. इसके बाद वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं. 5 महीने तक भटकने के बाद न्यायालय के आदेश पर गुप्तेश्वर सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ BNS की पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है.

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