हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर सोमवार (17 अगस्त) शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एमडीए की स्ट्रीट लाइट के लिए विद्युत पोल लगा रहा ठेकेदार का कर्मचारी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया. हादसे में कर्मचारी बंटी गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रख की मुआवजे की मांग

हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. परिजनों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर विरोध जताया और मुआवजे की मांग की. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. अधिकारियों की बातचीत और आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

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विद्युत पोल काम करते हुए हाईटेंशन तार से टच हुआ कर्मचारी

बताया जा रहा है कि मृतक बंटी मुस्तफाबाद का रहने वाला था और उसकी शादी करीब चार माह पहले ही हुई थी. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सीओ के मुताबिक, बंटी स्ट्रीट लाइट के लिए विद्युत पोल लगाने का काम कर रहा था. पोल ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से टच हो गया, जिसके चलते करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

परिजनों की नाराजगी के बाद उन्हें समझाया गया और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई. पुलिस के अनुसार मौके पर अब शांति व्यवस्था कायम है और यातायात भी सामान्य रूप से चल रहा है. परिजनों ने कहा है कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर तहरीर दी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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