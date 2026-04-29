सोनभद्र में शादी समारोह में हंगामा, नशे की हालत में मंडप में गिरा दूल्हा, दुल्हन ने लौटाई बारात

यूपी के सोनभद्र में शादी समारोह के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब दूल्हा मंडप पर अचानक गिर गया. इसके बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया. यह मामला सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र का है. अब दुल्हन के इस कदम की सराहना हो रही है. एक तरफ शहनाइयां बज रही थीं, तो दूसरी तरफ नशे की वजह से शादी के अरमान खाक हो गए.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक बारात पूरे जोश और उल्लास के साथ यहां पहुंची थी. बारात का स्वागत हुआ, नाश्ता हुआ और खुशियों का माहौल था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां मंडप की रस्मों तक पहुंचीं, माहौल पूरी तरह बदल गया. मंडप में रस्में चल रही थीं, मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन दूल्हा अपनी ही धुन में था.

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शराब के नशे में था दूल्हा

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो दूल्हा शराब के नशे में इतना धुत था कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था. हद तो तब हो गई जब रस्मों के बीच ही दूल्हा अचानक लड़खड़ाया और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा. पहले तो परिवार को लगा कि शायद थकान या नींद की वजह से ऐसा हुआ है.

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दूल्हे के पास से आ रही थी शराब की दुर्गंध

मगर, जब दूल्हे के पास से शराब की तेज दुर्गंध आई, तो दुल्हन का माथा ठनक गया. अपनी आंखों के सामने अपने भविष्य को नशे की भेंट चढ़ता देख, दुल्हन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया. दुल्हन ने साफ कह दिया, "मुझे यह शादी मंजूर नहीं." दुल्हन के इस फैसले के बाद शादी का मंडप रणक्षेत्र बन गया. दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई. कन्या पक्ष का आरोप था कि दूल्हे की इस लत को उनसे छिपाया गया था.

बिना दुल्हन लौटी बारात

विवाद इतना बढ़ा कि रात के अंधेरे में ही मामला म्योरपुर थाने पहुंच गया. पुलिस और गांव के बड़े-बुजुर्गों की मौजूदगी में घंटों पंचायत चली. दुल्हन अपने फैसले पर अडिग थी. आखिरकार हार मानकर दूल्हा पक्ष को झुकना पड़ा. दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें वर पक्ष ने दहेज में लिए गए तीन लाख रुपये अगले 40 दिनों के भीतर लौटाने का वादा किया. इसके बाद, जो बारात दुल्हन लेने आई थी, वह बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस लौट गए.

सोनभद्र की इस बेटी के साहसिक कदम की अब हर तरफ तारीफ हो रही है. इस घटना ने उन लोगों को कड़ा सबक दिया है जो शादियों को मजाक समझते हैं या अपनी बुराइयां छिपाकर दूसरों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं. फिलहाल, इस पूरे ड्रामे के बाद इलाके में सन्नाटा तो है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है.

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