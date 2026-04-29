Gaur Green Avenue Fire: गाजियाबाद की गौर ग्रीन सोसाइटी में 9वीं से 13वीं तक लगी भीषण आग, राहत-बचाव में जुटी NDRF टीम
Ghaziabad Society Gaur Green Avenue Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की गौर ग्रीन सोसाइटी के फ्लैटों में आज नौवीं मंजिल से तेरहवीं मंजिल तक भीषण आग लग गई. मामले के बारे में सीएम ने भी संज्ञान लिया है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके स्थित गौर ग्रीन सोसाइटी के एक फ्लैट में आज (29 अप्रैल) भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि आग नौवीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते तेरहवीं मंजिल तक पहुंच गई. आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी देखी जा सकती थीं. घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में हुई इस आग की घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. वहीं इंद्रपुरम में आग को बुझाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है.
