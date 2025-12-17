सोनभद्र में होटल के कमरे में बैंक मैनेजर का शव मिला, 28 दिसंबर को होनी थी शादी

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार (16 दिसंबर) देर रात उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां स्थित एक होटल के कमरे में केनरा बैंक में तैनात असिटेंट मैनेजर अब्बास अहमद का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और पोस्टमार्टम को भेजा. साथ ही होटल स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी है.

मृतक मैनेजर अब्बास मूलरूप से वाराणासी के दालमंडी का रहने वाले थे. बैंक स्टाफ ने परिजनों को सूचना दे दी है. अब्बास की 28 दिसंबर को शादी होनी थी, उससे पहले इस तरह का खौफनाक कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के दालमंडी गोविंदपुरा निवासी अब्बास अहमद जैदी (33) पुत्र जफर अब्बास जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. सोमवार को वह बैंक के कामकाज से सोनभद्र आए थे. इस दौरान उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के परासी स्थित ब्रांच में जाकर जरूरी काम निपटाये और डिग्री कॉलेज परिसर में खाता खुलवाने को लेकर बातचीत की. इसके बाद वह रॉबर्ट्सगंज ब्रांच पहुंचे, जहां प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों से मुलाकात की.

मंगलवार को उन्हें राबर्ट्सगंज ब्रांच का कामकाज देखना था. बताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट के माध्यम से उन्हें रॉबर्ट्सगंज के सिविल लाइन स्थित एक होटल के कमरा नंबर 210 में ठहराया गया था. मंगलवार की सुबह उनके कमरे में नाश्ता रखा गया, लेकिन उसके बाद से वह बाहर नहीं निकले. शाम तक मंडल कार्यालय में उनकी कोई रिपोर्ट न पहुंचने पर तलाश शुरू हुई. जांच में पता चला कि दोपहर 12 बजे के बाद से वह कमरे से बाहर नहीं निकले. ज़ब देर शाम काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई.

सुसाइड नोट बरामद-लोन का जिक्र

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह की मौजूदगी में देर रात दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर अब्बास अहमद का शव काले रंग के मफलर के पखें से लटका मिला. सूचना पाकर सीओ सिटी रणधीर मिश्रा मौके पर पहुंचे और बैंक कर्मियों से पूछताछ की. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है. बताया जा रहा है कि उसमें किसी लोन का उल्लेख है. अब्बास की 28 दिसंबर को शादी तय होने की बात सामने आई है.

सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा सुसाइड नोट की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल मर्करी हाउस भिजवाकर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी है.