बिना बुर्के मायके गई बीवी, गुस्साए फारूक ने पत्नी और दोनों बेटियों को मार डाला, आंगन में दफनाया

शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक सप्ताह पूर्व लापता हुई महिला और उसकी दो मासूम बेटियों के शव घर के अंदर दफन मिले हैं. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे की खुदाई कर तीनों शवों को बाहर निकलवाया. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव गढ़ी दौलत से सामने आया है, गढ़ी दौलत निवासी फारूक की पत्नी ताहिरा (35 वर्ष) और उसकी दो बेटियां शहरीन (14 वर्ष) और आफरीन (6 वर्ष) एक सप्ताह से लापता थीं. मंगलवार को ग्राम प्रधान द्वारा थाने पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई.

पुलिस की पूछताछ अपराधी ने बताया सारा सच

इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने जब पति फारूक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने के पुलिस के सामने जुर्म स्वीकार लिया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर शवों को घर में बने सेफ्टी टैंक में दफनाने की बात कबूल की.

आरोपी पति की निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और गड्ढे की खुदाई कर तीनों शव बरामद किए. शव निकलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पत्नी के बुर्का न पहनने से नाराज था

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने यह बात स्वीकार की है कि उसने अपनी पत्नी और बेटियों का खून किया. उसने बताया कि उसकी पत्नी बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी. इसलिए गुस्से में आकर उसने यह खौफनाक खदम उठाया.

महिला के ससुर की सूचना पर पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी थी. फिर बेटियों के जागने पर उन्हें भी मार डाला.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार किया बरामद

घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की गहन जांच में जुटी हुई है. गांव में इस ट्रिपल हत्याकांड को लेकर दहशत और सनसनी का माहौल बना हुआ है.