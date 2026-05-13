सोनभद्र में बारातियों से भरी पिकअप पलटी, शादी की खुशियां मातम में बदलीं; 3 की मौत, 9 घायल

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. यहां बारातियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल बताए जा रहे हैं. दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही डीएम चर्चित गौड़ समेत प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से किया गया. घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा.जबकि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि खुशियां मातम में बदल जाएंगी.

यह भी पढ़ें: Prateek Yadav Death News LIVE: प्रतीक यादव का निधन, अखिलेश यादव ने बताया- कारोबार में नुकसान से दुखी थे छोटे भाई

सेमरीबांध से रामपुर बरकोनिया जा रही बरात

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर जिले के सेमरीबांध से बारात रामपुर बरकोनिया जा रही थी. तभी रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के कठार गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना तेज था कि पिकअप में सवार लोग दूर जा गिरे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकाला और मेडिकल हॉस्पिटल लोढ़ी पहुंचाया. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हो गए. इनमें दो की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

घायलों का इलाज जारी है

बाकी सात घायलों का इलाज मेडिकल हॉस्पिटल लोढ़ी में जारी है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया. डीएम चर्चित गौड़ समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: अपर्णा यादव कहां हैं? पति प्रतीक यादव के निधन के बीच उठ रहे ये सवाल, सामने आई ये जानकारी