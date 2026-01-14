स्मार्ट पुलिसिंग-सुरक्षित प्रदेश: यूपी का हाई-टेक अवतार, तकनीक ने बदला सुरक्षा का चेहरा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जो अपनी विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है, आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए 'तकनीकी युग' की ओर कदम बढ़ा चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जीरो टॉलरेंस' विजन के तहत यूपी पुलिस अब केवल बल का प्रयोग ही नहीं, बल्कि डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अत्याधुनिक गैजेट्स का उपयोग कर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है.

अपराध पर 'तीसरी आंख' का पहरा

उत्तर प्रदेश के शहरों को 'सेफ सिटी' बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम AI-संचालित CCTVs का जाल है. राज्य के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में हजारों की संख्या में स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे केवल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि चेहरे की पहचान और संदिग्ध व्यवहार को पकड़ने में भी सक्षम हैं. हाल ही में प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रमों और महाकुंभ के दौरान 'एंटी-स्टैम्पीड एल्गोरिदम' (भीड़ नियंत्रण तकनीक) का सफल प्रयोग किया गया है, जो भगदड़ जैसी स्थितियों को समय रहते रोकने में मदद करता है.

ड्रोन तकनीक और आधुनिक प्रशिक्षण

अब अपराधियों का पीछा करना केवल सड़कों तक सीमित नहीं है. यूपी पुलिस की 'ड्रोन पॉलिसी-2025' के तहत जिलों में हाई-टेक ड्रोनों का बेड़ा तैनात किया गया है. ये ड्रोन घनी बस्तियों, जंगलों और उन इलाकों में निगरानी रखते हैं जहां पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है. साथ ही, 60,000 से ज्यादा नए पुलिस कर्मियों को 'हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल' के जरिए साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा

अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन सक्रिय किए गए हैं. वहीं, 'मिशन शक्ति' के तहत 'पिंक पेट्रोल' और '112-इमरजेंसी' रिस्पॉन्स सिस्टम को डिजिटल रूप से और अधिक मजबूत बनाया गया है. 'ई-साक्ष्य' ऐप के जरिए अब अपराध स्थल से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है, जिससे अदालतों में अपराधियों को सजा दिलाने की दर (Conviction Rate) में सुधार हो रहा है.

पुलिस आधुनिकीकरण का उद्देश्य केवल नए उपकरण खरीदना नहीं, बल्कि पुलिस बल को 'प्रो-एक्टिव' बनाना है. तकनीक की मदद से रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है और जनमानस में सुरक्षा का भाव बढ़ा है. आज उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग न केवल अपराध रोकने में सक्षम है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है.