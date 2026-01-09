सिद्धार्थनगर: फार्मर रजिस्ट्री विवाद में तहसीलदार और CSC संचालक में हाथापाई, ग्रामीणों ने घेरा

उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री वितरण को लेकर गुरुवार दोपहर तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव और सहज जनसेवा केंद्र (CSC) संचालक जीतू चौधरी के बीच विवाद हो गया, जो बाद में हाथापाई में बदल गया. मामला इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने तहसीलदार को चारों तरफ से घेर लिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और पुलिस को बुलाना पड़ा.

तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव अपने साथ हल्का लेखपाल के पति तृषभ सिंह के साथ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत नकाही में फार्मर रजिस्ट्री वितरण व भरने के लिए सहज जनसेवा केंद्र पर पहुंचे. जहां पर जनसेवा केंद्र संचालक जीतू चौधरी ने कहा कि उनके पास अभी समय नहीं है और बाद में फार्मर रजिस्ट्री करेंगे.

तहसीलदार ने CSC संचालक को जड़े दो हाथ

इस पर तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव आग बबूला हो गए और दोनों में काफी नोकझोंक होने लगी. मामला इतना बढ़ गया कि तहसीलदार ने CSC संचालक जीतू चौधरी को दो हाथ भी जड़ दिए. जब मामला काफी गंभीर होता देख वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और जीतू अपने बचाव के लिए गुहार लगाने लगा. इतने में शोहरतगढ़ के तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव ने मौके पर फोन करके पूरी राजस्व टीम को बुला लिया. इतने में प्रशासन के किसी व्यक्ति ने CSC में लगे सीसीटीवी कैमरे व DVR को उठाकर ले गए, जिसमें पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था.

ग्रामीणों ने तहसीलदार को घेरा

उसके बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो गांव वाले जीतू चौधरी को बचाने के लिए तहसीलदार से नोकझोंक करने लगे. बाद में मामला हाथापाई पर पहुंच गया. तहसीलदार ने घटना की जानकारी शोहरतगढ़ एसडीएम विवेकानंद मिश्रा व पुलिस को दी. एसडीएम विवेकानंद मिश्रा व नायब तहसीलदार महबूब अंसारी तथा लेखपालों संग घटनास्थल पर पहुंच गए. वहां इकट्ठा भीड़ की नजाकत को देखते हुए लोगों को हटाकर तहसीलदार प्रकाश सिंह को लेकर थाने चले आए.

CSC संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

शोहरतगढ़ थाना पर तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव ने अपने अर्दली राम प्रकाश से CSC संचालक जीतू चौधरी व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ तहसीलदार को मारने व सरकारी वाहन तथा सरकारी कागजात फाड़ने के आरोप में थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह को लिखित तहरीर दी.

ग्रामीणों का आरोप

वहीं, ग्रामीणों द्वारा नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि तहसीलदार ने CSC संचालक को बेवजह दो हाथ जड़ दिए, इसलिए मामला बिगड़ गया. एसडीएम विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि तहसीलदार के अर्दली ने शोहरतगढ़ थाना को लिखित तहरीर दे दी है.

थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि तहरीर मिल गई है. जीतू चौधरी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 151/2, 132, 351/3, 324/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है. CCTV फुटेज उठाए जाने से मामले में पारदर्शिता के सवाल भी उठ रहे हैं.