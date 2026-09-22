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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

शादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

यूपी के सिद्धार्थनगर में नवविवाहित जोड़े की मौत से हड़कंप मच गया है. नवविवाहिता शव का फर्श पर पड़ा मिला है, जबकि पति फंदे से लटका पाया गया है.

Written By : चंदन श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर |  Updated at : 22 Sep 2026 10:46 PM (IST)
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सिद्धार्थनगर जिले में सोमवार (21 सितंबर) को शादी के बंधन में बंधे नव विवाहित जोड़े का शव उनके कमरे में मृत्यु अवस्था में मिला. युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था जबकि उसकी नवविवाहिता पत्नी का शव कमरे में फर्श में पड़ा हुआ था. 

दिल दहला देने वाली यह घटना बांसी कोतवाली क्षेत्र के जनियाजोत के गांव की है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हकीकत सामने आएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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दोनों की सहमति से हुई थी शादी

बांसी कोतवाली क्षेत्र के जनियाजोत गांव के रहने वाले 22 वर्षीय देशराज चौहान और जोगिया कोतवाली क्षेत्र के कड़जहवा गांव की रहने वाली अनीता चौहान की 21 सितंबर, सोमवार को बांसी स्थित टेकधर बाबा मंदिर में पारिवारिक सहमति से शादी हुई थी. लड़की और लड़के के घर वाले इस मौके पर मौजूद थे. 

मंदिर में शादी होने के बाद सभी हंसी खुशी घर आए और रात का खाना खाकर सभी अपने-अपने घर और कमरे में सोने चले गए. सुबह में जब घर के लोग सुबह 5 बजे उनके कमरे के पास गए तो देखा कि कमरा खुला हुआ था और देशराज कमरे में फंदे से  लटका  हुआ था और उसकी पत्नी अनीता फर्श पर पड़ी हुई थी. दिल दहलाने देने वाली यह तस्वीर देखकर घर वाले आवाक रह गए और उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. 

मृतक युवक के पिता ने क्या बताया?

घटना को लेकर मृतक देशराज के पिता लोकेश चौहान ने बताया कि उनके बेटे देशराज की शादी उसकी इच्छा के अनुसार अनीता से दोनों परिवारों की मौजूदगी में रीति रिवाज के अनुसार की गई थी. दोनों परिवार और लड़का लड़की भी शादी से खुश थे. लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ यह हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है. 

उनका कहना है कि उनके लड़के ने कभी भी इस तरह की कभी कोई बात नहीं की थी. यह घटना किस वजह से हुई यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है. देशराज के पिता ने बताया कि उनकी बहू अनीता कुछ दिन पहले ही उनके घर पर आ गई थी. इन दोनों की शादी अप्रैल 2027 में होनी थी. लेकिन लड़की के घर आने की वजह से इन लोगों ने दोनों परिवार की सहमति से सोमवार को इनकी शादी करा दी.

महिला की बहन ने लगाया हत्या का आरोप

घटना के बाद मौके पर पहुंची मृतका अनीता की बड़ी बहन और उसके पिता ने इस मामले को हत्या करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक देशराज और अनीता एक दूसरे की शादी से खुश थे, लेकिन उनके घर वाले और देशराज के चाचा और उनका परिवार खुश नहीं था. 

आरोप है कि वह 50 हजार कैश और मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे थे. क्योंकि शादी इतनी जल्दी में हुई की वह मोटरसाइकिल और 50 हजार फौरन नहीं दे सके और बाद में देने का वादा किया किया था. शादी वाले दिन भी देशराज के घर वालों ने इस तरह के डिमांड को फौरन पूरा करने की कोई शर्त नहीं रखी थी. उन लोगों ने कहा था कि बाद में वह दहेज का पूरा सामान दे देंगे. 

मृतका की बहन और उसके पिता का कहना है कि अगर इस शादी से खुश ना होते या उनके बीच कोई अनबन होती तो यह घटना पहले भी हो सकती थी. इनका कहना है कि देशराज 15 दिन पहले उनके घर आया था और उसने कहा कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए अनीता को उसके साथ उसके घर भेज दें. 

इन लोगों ने अनीता को उसके घर भी भेज दिया. लेकिन सामाजिक लोक लाज को देखते हुए दोनों की आनन-फानन में शादी कर दी गई. आरोप है कि दोनों की हत्या की गई है और इसके जिम्मेदार देशराज के घर वाले हैं. अनीता के घर वाले अपनी बेटी की हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मामले पर क्या बोले क्षेत्राधिकारी?

इस घटना को लेकर बांसी सर्कल के क्षेत्राधिकारी शुभेंदु सिंह ने कहा कि बांसी कोतवाली क्षेत्र के जनिया जोत गांव में नव विवाहित दंपति के मौत की खबर स्थानीय थाने को सुबह 7:00 बजे मिली. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और नव विवाहित दंपतियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

उन्होंने कहा कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. रिपोर्ट आने के बाद विवेचना कर जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाने का पुलिस पूरा प्रयास करेगी. दिल दहला देने वाली इस घटना से हर कोई हतप्रभ है. जिस घर में कल शहनाइयां बज रही थीं आज वहां मातम पसरा हुआ है. नवविवाहिता इस जोड़े ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई यह रहस्य अभी बना हुआ है. हर किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

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Published at : 22 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
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