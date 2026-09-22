गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ (यूपीआईटीएस) में इस बार गोरखपुर मंडल के पारंपरिक व्यंजनों का भी जलवा देखने को मिलेगा.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 22 Sep 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की माटी की सोंधी सुगंध और यहां के देसी पारंपरिक लजीज पकवान अब सिर्फ गलियों और चौराहों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्लोबल पहचान हासिल करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओसी (एक जनपद एक व्यंजन) के प्रोत्साहन से ये पकवान अंतरराष्ट्रीय पटल पर दुनिया भर के खरीदारों और पर्यटकों की जुबान पर छाने के लिए तैयार हैं. 

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ (यूपीआईटीएस) में इस बार गोरखपुर मंडल के पारंपरिक व्यंजनों का भी जलवा देखने को मिलेगा. यूपीआईटीएस में, ओडीओसी के अंतर्गत चयनित गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के विशिष्ट व्यंजनों के विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट
उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मिठाइयों का चख सकेंगे स्वाद 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश-विदेश से आने वाले लाखों आगंतुक और कारोबारी अब पूर्वांचल के पारंपरिक भोजन और मिठाइयों का स्वाद चख सकेंगे. उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त गौरव मिश्रा के अनुसार ट्रेड शो के फूड कोर्ट में गोरखपुर मंडल के चुनिंदा व्यंजनों के लिए अलग से विशेष क्लस्टर और स्टाल तैयार किए जा रहे हैं. 

इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय खानपान संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना, पारंपरिक कारीगरों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना और प्रदेश में 'फूड टूरिज्म' को गति देना है. यूपीआईटीएस के लिए गोरखपुर से लिट्टी चोखा व लहसुन वाले छोले समोसे, महराजगंज से रामकटोरी, कुशीनगर से लाल पेड़ा, छेना का खुरमा व केले के चिप्स और देवरिया से लिट्टी चोखा व मालपुआ का चयन किया गया है. इन व्यंजनों के स्टाल लगाने को कुल छह कारोबारियों का चयन किया गया है. 

यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग

लिट्टी चोखा यहां के लोगों की खास पसंद

चयनित व्यंजनों की विशेषता की बात करें तो लिट्टी चोखा यहां के लोगों की खास पसंद है. सत्तू, अजवाइन, मंगरैल और शुद्ध सरसों के तेल में सने मसालों के साथ कंडे की आंच पर पकी और देसी घी में चुपड़ी लिट्टी और बैंगन-टमाटर व आलू का भुना चोखा पूर्वांचल की विशिष्ट पहचान है.

इसे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में पारंपरिक अंदाज में परोसा जाएगा. गोरखपुर का एक अन्य व्यंजन लहसुन वाला छोला समोसा छोले में साबुत लहसुन के प्रचुर मात्रा से लगातार प्रसिद्धि बटोर रहा है। इसका विशिष्ट जायका देश-विदेश के मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. इसी तरह कुशीनगर जिले के व्यंजन पेड़ा और छेना से बनने वाला खुरमा तथा महराजगंज जिले के मिठौरा बाजार की रामकटोरी की मिठास भी ट्रेड शो में छाप छोड़ने को तैयार है. 

पूर्वांचल का स्वाद केवल घरेलू नहीं, पीआईटीएस करेगा साबित

यूपी आईटीएस में लिट्टी चोखा का स्टाल लगाने के लिए चयनित गोरखपुर के गंगाधर दूबे का कहना है कि सरकार की इस पहल से केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की खानपान संस्कृति को भी नई प्रतिष्ठा मिलेगी. यूपीआईटीएस का मंच साबित करेगा कि पूर्वांचल का स्वाद केवल घरेलू रसोई या ढाबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह दुनिया भर के फूड लवर्स के दिलों को जीतने का दम रखता है. 

जबकि लहसुन वाले छोला समोसा का स्टाल लगाने के लिए चयनित चौरीचौरा के चंद्रकेश प्रजापति का मानना है कि यूपीआईटीएस में स्थान मिलने के बाद खानपान के कारोबार में लगे ग्रामीण और कस्बाई हुनरमंदों की आर्थिकी भी सुधरेगी. 

गोरखपुर मंडल से यूपीआईटीएस के लिए चयनित व्यंजन-

1. लहसुन वाले छोले समोसे.

2. बाटी चोखा, लिट्टी चोखा.

3. खोवा आधारित मिठाई.

4. बाटी चोखा, मालपुआ.

5. लाल पेड़ा, छेना खुरमा.

6. केले के चिप्स.

यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट

Published at : 22 Sep 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
देहरादून में NEET-UG फर्जीवाड़े में खुलासा, 45 लाख था रेट, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
इमरान मसूद के बयान पर शिवपाल यादव बोले, 'जो नीचे के लोग हैं, उनकी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट
उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव: 16 Oct को वोटिंग, खाली हो रही BJP सांसद की सीट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
UP में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, ‘स्पेशल 32’ संभालेंगे क्राइम सीन
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
फूड
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget