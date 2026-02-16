श्रावस्ती: सोते वक्त डकैतों ने घर में बोला धावा, बुजुर्ग की निर्मम हत्या, प्रेम प्रसंग का भी शक

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सुबह 4 बजे एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे जनपद को दहला कर रख दिया. मामला था एक घर में डकैती और फिर उसके बाद निर्मम हत्या. घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना हरदत्तनगर गीरन्त के भजोरे पुरवा गांव की है. जहां पर बीती रात नेमराज पाठक के घर चार असलहाधारी डकैतों ने डकैती की नीयत से धावा बोल दिया और घर में रखा सारा सामान लूट लिया.

जब नेमराज ने इसका विरोध किया तो डकैतों ने उन्हें धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया. वहीं जब पिता को धारदार हथियार से मारा जा रहा था तो उनका मंदबुद्धि बेटा सुनील पाठक अपने पिता को बचाने पहुंचा, जिसे डकैतों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया. दूसरे कमरे में सो रही नेमराज की बहू लक्ष्मी पाठक को इस घटना का कुछ पता नहीं चला. पूरी घटना को अंजाम देकर डकैत चले गए तो बहू ने आकर ससुर की लाश और पति को घायल अवस्था में पाया. शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

बहू की बातों में संदिग्धता

मृतक की बहू लक्ष्मी पाठक का कहना है कि जब वह सो रही थी तो इस घटना को अंजाम दिया गया. उसे कुछ नहीं पता और डकैतों के आने पर वह डर के मारे बेड के नीचे घुस गई थी. हालांकि उसकी बातों में कहीं न कहीं संदिग्धता नजर आ रही है. आसपास के लोगों ने बिना कैमरे पर आए मीडिया को बताया कि नेमराज जैसे सीधे-साधे व्यक्ति की यह हत्या डकैती को लेकर नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग के कारण हुई है.

पुलिस ने गठित की दो टीमें

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि यहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद नेमराज नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई. इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो टीमें लगाई गई हैं और हर चीज को गंभीरता से लिया जा रहा है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस हत्याकांड को डकैती में हुई हत्या मानती है या प्रेम प्रसंग में.