हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा

सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ के 'डेंटिंग-पेंटिंग' वाले बयान पर सांसद इकरा हसन की प्रतिक्रिया पर हिंदू रक्षा दल के लोग भड़क गए. साथ ही सांसद पर केस दर्ज करने की मांग की है.

By : पंकज प्रजापति | Updated at : 11 Oct 2025 04:40 PM (IST)
शामली जिले के कैराना में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कैराना सांसद इकरा हसन के बयान के बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए पुलिस ने कैराना में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी है.

दरअसल, हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कैराना में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी. इसी के चलते कैराना में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. सांसद इकरा हसन के आवास के बाहर भी पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है. इलाके में हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है.

सांसद इकरा हसन के बयान पर गरमाया मामला

योगी आदित्यनाथ के हालिया “डेंटिंग-पेंटिंग” वाले बयान पर सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था — “करके दिखाओ… जैसे दूसरे देशों में जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के लोग भी तैयार बैठे हैं.” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया.

हिंदू रक्षा दल ने इकरा हसन के बयान को बताया भड़काऊ

हिंदू रक्षा दल ने इसे भड़काऊ बयान बताते हुए कैराना में प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली. स्थिति को देखते हुए कैराना कस्बे में जगह-जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं. साथ ही मुख्य चौराहों पर बैरिकेड लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी.

हिंदू रक्षा दल के लोगों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी

वहीं, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामली पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी कर उनको रोक लिया और कैराना जाने के लिए मना किया गया पुलिस उनको घेराबंदी कर शामली एसपी ऑफिस लेकर पहुंची जहां पर उन्होंने जय श्री राम और इकरा हसन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए.

इकरा हसन पर केस दर्ज करने की मांग

अमित प्रजापति का कहना है, "यह राजनीति है और राजनीतिक बयान कुछ भी दो लेकिन देश के प्रति और योगी जी के प्रति हम सहन नहीं करेंगे." फिलहाल हिंदू रक्षा दल की तरफ से एसपी शामली को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई. केस दर्ज नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

Published at : 11 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Iqra Hasan Shamli News
