हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडShamli News: ईद पर पति का खास तोहफा, 200 ग्राम चांदी की चप्पल पत्नी को दी गिफ्ट

Shamli News: ईद पर पति का खास तोहफा, 200 ग्राम चांदी की चप्पल पत्नी को दी गिफ्ट

Shamli News in Hindi: शामली में रहने वाले एक युवक सुभान ने ईद पर अपनी पत्नी को खास तोहफा दिया. उसने अपनी पत्नी को 200 ग्राम चांदी की चप्पल गिफ्ट की. जिसकी कीमत एक लाख से ज्यादा की बताई जा रही है.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

शामली में ईद के पावन और खुशियों भरे मौके पर जहां लोग अपने अपनों को खास तोहफे देकर इस त्योहार को यादगार बनाते हैं. वहीं शामली से एक अनोखा और चर्चा में बना हुआ मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले सुभान ने अपनी पत्नी को ऐसा तोहफा दिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. सुभान ने अपनी पत्नी को करीब 200 ग्राम चांदी की बनी चप्पल गिफ्ट की है, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है.

दरअसल, आपको बता दें कि मामला जनपद शामली का है. यहां के रहने वाले सुभान अनोखा तोहफा तैयार करवाने के लिए शहर के नया बाजार स्थित हरि शू मेकर की दुकान पर पहुंचे. यहां पर राजेश कुमार नाम का कारीगर इन चांदी की चप्पलों को अंतिम रूप देता हुआ नजर आया. चांदी की चमक और बारीक कारीगरी ने इन चप्पलों को और भी खास बना दिया है.

200 ग्राम है दोनों जोड़ी चप्पल का वजन- राजेश कुमार

कारीगर राजेश कुमार का कहना है कि यह चप्पल पूरी तरह चांदी से बनाई गई है और अब इसमें सोल लगाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि एक चप्पल का वजन करीब 100 ग्राम है, यानी पूरी जोड़ी का वजन लगभग 200 ग्राम है. इसकी कीमत बाजार में एक लाख रुपये से भी अधिक बैठती है. कारीगर ने यह भी बताया कि आमतौर पर इस तरह की चांदी की चप्पलें शादियों या खास मौकों पर बनवाई जाती हैं, लेकिन ईद के अवसर पर इस तरह का ऑर्डर पहली बार उनके पास आया है. यही वजह है कि वह इस काम को बेहद सावधानी और बारीकी से पूरा कर रहे हैं, ताकि यह तोहफा और भी खास बन सके.

ये भी पढ़िए- UP News: हवस का विरोध करने पर ससुर ने छीन ली विधवा बहू की जिंदगी, मासूम पोती के सामने मार डाला

ईद के मौके पर पहली बार मिला चप्पल का ऑर्डर

कारीगर ने कहा कि हमने पहले भी चांदी की चप्पलें बनाई हैं, लेकिन ईद के मौके पर पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है. हम पूरी मेहनत से इसे तैयार कर रहे हैं ताकि ग्राहक को कोई शिकायत न रहे. इस अनोखे तोहफे की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है. लोग इसे सुभान का अपनी पत्नी के प्रति प्यार और खास अंदाज में जताया गया उपहार बता रहे हैं. ईद जैसे त्योहार पर इस तरह का कीमती और अलग तोहफा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

फिलहाल, सुभान का यह खास अंदाज और चांदी की चप्पल का अनोखा तोहफा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और यह ईद इस परिवार के लिए और भी यादगार बन गई है.

ये भी पढ़िए- एडीजी से डीजी बने IPS एलवी एंटनी देव कुमार, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

Published at : 21 Mar 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Shamli News Eid Gift Silver Slippers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Shamli News: ईद पर पति का खास तोहफा, 200 ग्राम चांदी की चप्पल पत्नी को दी गिफ्ट
शामली: ईद पर पति का खास तोहफा, 200 ग्राम चांदी की चप्पल पत्नी को दी गिफ्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ट्रंप की दादागिरी के आगे देश के रहनुमा झुके हुए हैं', सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान
'ट्रंप की दादागिरी के आगे देश के रहनुमा झुके हुए हैं', सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM ममता बनर्जी के समर्थन में आए अखिलेश यादव, बोले- 'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...'
CM ममता बनर्जी के समर्थन में आए अखिलेश यादव, बोले- 'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farsa Wale Baba Died: मथुरा में फरसा वाले बाबा की कैसे हुई मौत? पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, समर्थकों ने काटा बवाल
मथुरा में फरसा वाले बाबा की कैसे हुई मौत? पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, समर्थकों ने काटा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
जम्मू और कश्मीर
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद, नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
राहुल गांधी पर भड़के केरलम के CM पिनाराई विजयन, कांग्रेस पर BJP की बी-टीम होने का लगाया आरोप
मनोरंजन
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'अगर अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की ये अपील
LIVE: 'अगर US ने खर्ग द्वीप पर...', ईरान ने ट्रंप को दी धमकी, ईरानी राष्ट्रपति ने BRICS से की अपील
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget