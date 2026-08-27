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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान की हत्या पर पिता की चेतावनी, 'हत्यारे को सामने लाओ वरना...'

अंकित बालियान की हत्या पर पिता की चेतावनी, 'हत्यारे को सामने लाओ वरना...'

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद अंकित के पिता प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि जल्द आरोपी को सामने लाया जाए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Aug 2026 10:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में उनके पिता सत्यवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बेटे के हत्यारे को उनके सामने लाया जाए. पिता ने कहा, "जो भी हत्यारा है उसे सामने लाओं, नहीं धरना जारी रहेगा."

दरअसल अंकित बालियान के पिता सत्यवीर सिंह बेटे की हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, "मेरे सामने उस व्यक्ति को लेकर आओ, जिसने मेरे बेटे की हत्या की. हमारी बस यही मांग है. इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा.

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अंकित बालियान की हत्या पर क्या बोले पिता?

सत्यवीर सिंह ने बताया कि उनके बेटे का न तो किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत थी और न ही उठना-बैठना. उन्होंने कहा, "उसका किसी से कोई मतलब नहीं था और न ही किसी प्रकार की बातचीत. हरियाणा में ही वह रह रहा था और यहीं पर संपर्क था और बाहर उसका कोई संपर्क नहीं था. हां, एक कमेटी है, जो इससे बात करती थी. हालांकि, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है."

जिम से निकलते समय हुई अंकित बालियान की हत्या

बता दें कि बुधवार शाम अंकित बालियान अपने जिम से निकल रहे थे कि तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. सूचना मिलते ही शामली कोतवाली पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी, शव को कब्जे में लिया और पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की.

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया, "शाम करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अंकित बालियान कोतवाली शहर में एक जिम में एक्सरसाइज करने आते थे, जैसे ही वह वहां से निकले, उन्हें गोली मारी गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया."

उन्होंने बताया, "अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार लड़के थे, जो दो बाइक पर आए थे. हम मामले की जांच कर रहे हैं. मौके से हमें दो-तीन खोखे मिले थे. पूरी टीम मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की पहचान की जा रही है."

पुलिस ने किया ये खुलासा

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में जानकारी मिली है कि गायक सोनीपत में रहकर गाने बनाता था, लेकिन वहां पर विवाद होने के बाद यहां भाग कर आ गया था. ऐसे में संभावना है कि यह पूरा मामला हरियाणा और सोनीपत से जुड़ा हुआ है. इस एंगल पर भी जांच की जा रही है और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया जा रहा है. घटना के जल्द खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Ankit Baliyan
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