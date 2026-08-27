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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने

अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने

शामली में फेमस सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस घटना में अब बड़ा अपडेट सामने आया है. मामले के आरोपियों की फोटो सामने आ गई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सिंगर अंकित बालियान की हत्या करने वाले बदमाशों के फोटो सामने आए हैं. बता दें कि हत्या से पहले बदमाशों ने रेकी की उसके बाद वारदात को अंजाम दिया. अब सोशल मीडिया पर बदमाशों के फोटो वायरल हो रहे हैं. 

पुलिस घटना के बाद से ही लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी. इस बीच पुलिस को मामले में बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस अब फोटो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है. यह पूरी घटना शामली सदर कोतवाली के नालापटरी आर्यपूरी इलाके में हुई है.. सिंग का अंतिम संस्कार गुरुवार (27 अगस्त) को 1 घंटे बाद होगा. इस दौरान उनके गांव में पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया है.

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गोली मारकर की थी अंकित की हत्या

थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक अंकित बालियान निवासी बंतीखेड़ा को जिम से निकलते समय 03-04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई, जिससे अंकित उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गई. सूचना पर थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है. 

शामली पुलिस अधीक्षक एन. पी. सिंह ने बताया कि घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीमों का गठन किया गया है. पुलिस टीमों द्वारा घटना के सभी पहलुओं की जांच करते हुए शीघ्र घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. 

पुलिस को मिली अब तक यह जानकारी

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में जानकारी मिली है कि गायक सोनीपत में रहकर गाने बनाता था, लेकिन वहां पर विवाद होने के बाद यहां भाग कर आ गया था. ऐसे में संभावना है कि यह पूरा मामला हरियाणा और सोनीपत से जुड़ा हुआ है.

इस एंगल पर भी जांच की जा रही है और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया जा रहा है. घटना के जल्द खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. फिलहाल घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है. सिंगर के पिता लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 27 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Ankit Baliyan
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