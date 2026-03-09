उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है. सभी पार्टियां अपने-अपने हार-जीत के गुणा-भगा में लग गए हैं. समाजवादी पार्टी ने भी इस बार अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में संतकबीरनगर के कांग्रेस पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे रोहित पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी में अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें विधिवत पार्टी में शामिल कराया.

इस भव्य सदस्यता अभियान के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई दिग्गज मौजूद रहे. रोहित पाण्डेय के सपा कार्यालय पहुंचते ही पूरा परिसर उनके और अखिलेश यादव के समर्थन में गगनभेदी नारों से गूंज उठा. पार्टी में रोहित पाण्डेय का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने उनके जुझारू व्यक्तित्व की सराहना की. सपा मुखिया ने कहा कि रोहित पाण्डेय के आने से पार्टी को जमीनी स्तर पर बड़ी मजबूती मिलेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी और 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी.

बीजेपी सरकार पर बरसे रोहित पाण्डेय

सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रोहित पाण्डेय ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. ब्राह्मण समाज सहित प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है.

माना जा रहा है कि रोहित पांडेय के इस कदम से संतकबीरनगर और आसपास के क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी. रोहित पांडेय ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना और आगामी चुनावों में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाना है.

सपा में शामिल हो रहे दूसरी पार्टी के नेता

यहां बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 में एक साल से कम का वक्त बचा है, ऐसे में बीते कई सप्ताह से समाजवादी पार्टी में विभिन्न पार्टियों के छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. जिसमें कांग्रेस, सपा और बसपा के भी नेता हैं.