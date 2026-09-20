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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सरकार ने बहुत छोटा टैक्स लगाया...' संजीव बालियान का UPI पर बड़ा बयान

'सरकार ने बहुत छोटा टैक्स लगाया...' संजीव बालियान का UPI पर बड़ा बयान

मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने UPI और UCC को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम पर अपनी राय जाहिर की और कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 20 Sep 2026 10:09 AM (IST)
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उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यूपीआई पर टैक्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है. यूपीआई पर टैक्स को लेकर संजीव बालियान ने कहा कि अगर सरकार ने बहुत छोटा टैक्स लगाया है तो हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर चीज सब्सिडी पर नहीं चल सकती.

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है. अगर देश में सभी को समान अधिकार चाहिए तो समान कानून में समस्या क्या है. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लागू करने की बात कही है तो यह लागू होगा ही. संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, वहां उन्होंने यह बयान दिया है. उन्होंने UPI को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर अपनी स्पष्ट राय जाहिर की और कहा कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं.

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किसी परंपरा से छेड़छाड़ नहीं 

संजीव बालियान ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज की अपनी-अपनी परंपराएं हैं, लेकिन देश का कानून परंपराओं के हिसाब से नहीं चल सकता. परंपराएं अलग हैं और कानून अलग चीज है. उन्होंने कहा कि किसी की परंपरा से छेड़छाड़ नहीं की जा रही, लेकिन कानून की बात आए तो देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए.

छोटे दुकानदारों पर असर नहीं 

यूपीआई पर टैक्स को लेकर संजीव बालियान ने कहा कि छोटे दुकानदारों और व्यक्तिगत लेनदेन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यूपीआई के संचालन में सरकार अब तक आर्थिक सहयोग कर रही है और आगे इसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा.

उन्होंने कहा कि यूपीआई पर सरकार का करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक खर्च हो चुका है. ऐसे में अगर बहुत छोटा टैक्स लगाया गया है तो लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर चीज को सब्सिडी के जरिए नहीं चलाया जा सकता.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Sanjeev Balyan UP NEWS Muzaffarnagar News
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