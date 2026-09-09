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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव पर संजय निषाद का बड़ा दावा, 'लगता है 2027 में...'

यूपी चुनाव पर संजय निषाद का बड़ा दावा, 'लगता है 2027 में...'

गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए. उन्होंने बीएसपी और सपा निशाना साधा.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Sep 2026 09:24 PM (IST)
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निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बुधवार (9 सितंबर 2026) को गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे. गाजियाबाद में संजय निषाद ने एनडीए को संदेश देते हुए कहा कि हारी हुई सीट हमें दे दीजिये, हम जीता कर देंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए. यूपी के मंत्री ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना भी साधा.

संजय निषाद ने कहा, "समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप है कि दलितों और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लूटा. सभी नौकरियों पर एक ही जाति के लोगों का कब्जा हो गया." उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ये कहती है. मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज हमारी NDA सरकार सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान कर रही है.

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'लगता है 2027 में भी NDA की सरकार बनेगी'

संजय निषाद ने कहा कि "जातिगत जनगणना होनी चाहिए. जातिगत जनगणना की बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी. पिछली सरकार ने किया नहीं, हमारी सरकार कर रही है. पव्वा भर वोट वाले पावर में हैं, वो जाति जनगणना से पता चल जाएगा. ये लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते." निषाद ने कहा, "अखिलेश यादव जो कहते हैं, उसका उल्टा ही होता है. लगता है 2027 में भी NDA की सरकार बनेगी."

NDA सरकार जनता कर रही अच्छा काम- संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि निश्चित रूप से जनता के बीच में आवाज उठाने वाले को विपक्ष कहते हैं, लेकिन जनता के लिए एनडीए सरकार अच्छा काम कर रही है. निषाद ने कहा कि, "हम तो जीत के लिए करते हैं, हमें हारी हुई सीटें दी थीं, 16 जितवाया. सहयोगी का काम जीत में बदलना बदलना है. हम जीत में बदलने के लिए आए हैं." संजय निषाद ने कहा कि जो हमारा समाजिक मुद्दा है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से हल होगा. इसीलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं.

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Input By : Pintu Tomar

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Ghaziabad News UP NEWS
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