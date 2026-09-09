गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, दो तहसीलों में बाढ़ के हालात

गोंडा में एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा के दो तहसील कर्नलगंज और तरबगंज क्षेत्र के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इन दोनों तहसील क्षेत्र तटीय इलाकों की लगभग 18000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है. लोगों को आवाजाही करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से दुश्वारियां झेलना पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन की टीम बाढ़ पीड़ितों को राशन किट और राहत सामग्री उपलब्ध करवा रही है. इसके साथ ही पशुओं के लिए भूसा उपलब्ध करवाया जा रहा है. बाढ़ के हालातों के चलते बाढ़ चौकिया सक्रिय है और बाढ़ चौकिया पर डॉक्टर की टीम कैंप कर रही है. तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी बाढ राहत शिविर पर नजर बनाए हुए हैं.

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खतरे के निशान से ऊपर है नदी का जलस्तर

बताया गया कि कर्नलगंज और तहसील तरबगंज के घाघरा नदी के किनारे बसे गांवों और मजरे बाढ़ प्रभावित है. बाढ़ पोर्टल के अनुसार नदी का जलस्तर अब स्थिर हो गया है और आगामी दिनों में नदी की घटना के असर है. हालांकि, अभी भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर है. लोगों के आने-जाने के लिए नाव की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है.

बाढ़ से 18000 की आबादी प्रभावित

डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से दो तहसील में से लगभग 18000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है. सभी को राशन किट उपलब्ध करवाने के साथ पशुओं को भूसा उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मैन पावर लगातार सक्रिय होकर काम कर रहा है. लोगों के आने-जाने के लिए नाव के व्यवस्था करवाई गई है. फिलहाल, बाढ़ के हालातों के बीच प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.

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