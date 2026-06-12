मंत्री संजय गंगवार के बयान पर सियासी घमासान, अखिलेश यादव और मुस्लिम वोटर्स को लेकर की टिप्पणी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है. इसी क्रम में पीलीभीत में गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर टिप्पणी की है. संजय गंगवार ने मुस्लिमों को लेकर कहा,"पैसा लोगे योगी और मोदी से और वोट दोगे अखिलेश यादव को? यह अब चलने वाला नहीं है.अखिलेश यादव 2027 छोड़ो, 2047 तक आपकी एंट्री नहीं है.लाल टोपी लगाओ और लंदन में अपना आशियाना ढूंढ लो."

हैरानी इस बात की है कि कार्यक्रम में एसएसपी-डीएम भी मौजूद रहे. राज्यमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम मुद्दे पर तीखी टिप्पणी जारी रखते हुए दिल्ली-हरियाणा और बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए हिनू वोटरों से एकजुट करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के वोटरों से भी हाथी का बटन न दबाने की अपील की.

सूर्य चौहान हत्याकांड का किया जिक्र

संजय गंगवार ने आगे कहा कि मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि ईद पर दिल्ली में एक ट्रेलर दिखाया गया.समाजवादी पार्टी के गुंडो ने हमारे हिंदू भाई सूर्य की कुर्बानी देते हुए फेसबुक पर वीडियो वायरल कर दिया था.तब अखिलेश नहीं बोले यह किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल जाता तो अखिलेश यादव की जुबान टाइम चलने लगती.

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हिंदू आपको इस बार कोई वोट नहीं करें,हिंदू जातियों में नहीं बटेगा,हिंदू जब-जब जाति में बैठा है तब तक कटा है.इसलिए हिंदू जाग गया है.इसका उदाहरण दिल्ली हरियाणा और बंगाल के चुनाव की जीत है.मैं अखिलेश यादव को नसीहत देना चाहता हूं कि जिस तरह से लंदन गए हैं.वहीं अपना आशियाना बना लें.

बसपा वोटर्स से समर्थन की अपील

कैबिनेट मंत्री ने अपने बयान में कहा कि यहां पर बसपा के डिलीट वोटर भी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां भाजपा और समाजवादी की लड़ाई होती है.इसलिए आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि हाथी का बटन मत दबाना.इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा.आपको बताएं कि 200 जून 1995 का वह दिन जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गेस्ट हाउस में बहन कुमारी मायावती की हत्या करने का प्रयास किया था, तो वह बात बोलते नहीं है.दलित भाइयों से कहना है कि उस दिन को याद रखना 3 जून को भाजपा के समर्थन में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम इसी भाजपा ने किया था.

सपा का पलटवार

सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह ने संजय सिंह गंगवार पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सपा के बढ़ते जनाधार से घबरा गए हैं. 10 साल में कुछ नहीं किया, अब लाईट-कैमरा-एक्शन के लिए स्पीच देते हैं. चीनी मिल बंद है, किसानों का भुगतान अटका है, गणना विभाग संभाल नहीं पा रहे. पीलीभीत की गंगा-जमुना तहजीब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यही नहीं उन्होंने मंत्री पर जनता की लूट-खसोट और जमीन कब्जाने का भी आरोप लगाया है.

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