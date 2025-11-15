मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) इन दिनों सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज 9वां दिन है. यात्रा के नौवें दिन धीरेंद्र शास्त्री ने मांस मदिरा को लेकर मथुरा में बड़ा बयान दिया है.

पदयात्रा के नौवें दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "आज इस पदयात्रा का 9वां दिन है, कल इसका समापन होगा. यह देश और सनातनी हिंदुओं की एकता के लिए किया जा रहा है... हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस-मदिरा से मुक्त हो. देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की गति तय कर रहा है. देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, जिससे संविधान बचेगा."

पदयात्रा में कई धर्माचार्य हुए शामिल

बागेश्वर की यात्रा नौवें दिन मथुरा में रही जिसमें कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुईं. पदयात्रा में आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी, परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख चिदानंद सरस्वती, और अन्य लोग सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के नौवें दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ शामिल हुए.

फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हुए शामिल

इसके अलावा 14 नवंबर को जब सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अपने 8वें चरण में थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता इस पदयात्रा में शामिल हुए. इनमें बॉलीबुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव का नाम शामिल रहा है. वहीं पूर्व में इस पदयात्रा में देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, चिन्मयानंद बापू जैसे आदि संतों ने यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 7 नवंबर से सनातन हिंदू एक पदयात्रा की शुरुआत की, 16 नवंबर यानी कल इसका समापन होगा. दस दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 150KM की पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया था. यात्रा का समापन वृंदावन होगा.