एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' में धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले- 'ब्रज की धरती से मांस-मदिरा...'
UP News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज नौंवा दिन है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस-मदिरा से मुक्त हो.
मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर बाबा) इन दिनों सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज 9वां दिन है. यात्रा के नौवें दिन धीरेंद्र शास्त्री ने मांस मदिरा को लेकर मथुरा में बड़ा बयान दिया है.
पदयात्रा के नौवें दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "आज इस पदयात्रा का 9वां दिन है, कल इसका समापन होगा. यह देश और सनातनी हिंदुओं की एकता के लिए किया जा रहा है... हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस-मदिरा से मुक्त हो. देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की गति तय कर रहा है. देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, जिससे संविधान बचेगा."
पदयात्रा में कई धर्माचार्य हुए शामिल
बागेश्वर की यात्रा नौवें दिन मथुरा में रही जिसमें कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुईं. पदयात्रा में आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी, परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख चिदानंद सरस्वती, और अन्य लोग सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के नौवें दिन बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ शामिल हुए.
फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हुए शामिल
इसके अलावा 14 नवंबर को जब सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अपने 8वें चरण में थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता इस पदयात्रा में शामिल हुए. इनमें बॉलीबुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव का नाम शामिल रहा है. वहीं पूर्व में इस पदयात्रा में देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, चिन्मयानंद बापू जैसे आदि संतों ने यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.
आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 7 नवंबर से सनातन हिंदू एक पदयात्रा की शुरुआत की, 16 नवंबर यानी कल इसका समापन होगा. दस दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 150KM की पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया था. यात्रा का समापन वृंदावन होगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL