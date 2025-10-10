तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप

अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की है. मुत्ताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के देवबंद जाने की इच्छा जाहिर की है. इस बीच वे ताजमहल का भी दीदार करेंगे. मुत्ताकी के भारत आने और यूपी के देवबंद, आगरा दौरे पर अब सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने निशाना साधा है. जिया-उर-रहमान बर्क ने उनके इस दौरे का विरोध किया है. इस बीच उन्होंने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर प्रहार किया है.

सपा सांसद ने तालिबानी मंत्री के दौरे पर उठाए सवाल

सपा के संभल से सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुत्ताकी की यात्रा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि, जब तालिबान के मंत्री मुत्ताक़ी को भारत आने पर भारतीय सरकार खुद आमंत्रित करके स्वागत करती है, तो कोई सवाल नहीं उठाता.

वहीं उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब संभल के पूर्व सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क ने तालिबान को लेकर बयान दिया था, तब सीएम योगी ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और UP पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी.

अमीर मत्ताकी के यूपी दौरे पर बोले जिया-उर-रहमान बर्क

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के यूपी दौरे को लेकर जिया उर रहमान ने निशाना साधा है. उनका कहना है, अब वही तालिबानी मंत्री आगरा में ताजमहल घूमेंगे, देवबंद भी जाएंगे और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी. इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद ने पूछा कि, दोहरे मापदंड क्यों? उन्होंने आगे पूछा, अब किसे शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी?.

बता दें सपा के पूर्व सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तालिबानी सरकार बनने के बाद उसकी तारीफ की थी. जिसको लेकर वे विवादों में आ गए थे. अब तालिबानी मंत्री के यूपी दौरे को लेकर शफीकुर्रहमान बर्क के पोते और सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है.