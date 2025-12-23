बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने के मामले पर हो रही सियासत के बीत पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर आग में घी डालने की कोशिश की. इसी क्रम में लाहौर से एक चैनल ने समाजवादी पार्टी की नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को फोन किया लेकिन सपा नेता ने उन्हें बुरी तरह हड़का दिया और करारा जवाब दिया.

शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के पास लाहौर के एक रिपोर्टर ने हिजाब विवाद को लेकर फोन पर इंटरव्यू के लिए प्रस्ताव दिया था. पत्रकार ने कहा कि उसकी बात जस्टिस काटजू से भी हुई है उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएं. इस पर सुमैया ने पाक रिपोर्टर को करारा जवाब दिया और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

पाक रिपोर्टर को दिया करारा जवाब

सुमैया राणा ने कहा कि "हम नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारे मामले में दखल दे." उन्होंने शेर कहते हुए कहा कि "नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, यह बात घर की है घर में रहे तो अच्छा है." सपा नेता ने पाक रिपोर्टर से कहा ये मेरी अपनी लड़ाई है.. ये बात घर की है हम आपस में निपट लगे.

रिपोर्टर ने कई बार उनसे सवाल करने की कोशिश की लेकिन, सुमैया राणा ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि यहां लोगों में बहुत मोहब्बत है.. यहां सरकार हमारी है, यहां के लोग हमारे है.. लड़ाई भी हो जाती है. फिर मोहब्बत भी हो जाती है. इसके बाद उन्होंने उस रिपोर्टर को इंटरव्यू देने से साफ़ इनकार कर दिया.

हिजाब विवाद पर सियासत तेज

बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान महिला मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब हटा दिया था, जिसके बाद इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है. सुमैया राणा ने इस संबंध में लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की.

सुमैया ने आरोप लगाया है कि एसीपी के आश्वासन के बाद भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई है. वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते उनके खिलाफ दस लाख रुपये के मुचलके का नोटिस भेजा है.