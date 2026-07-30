महोबा में 93 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, सीएम योगी का जताया आभार

महोबा के कम्युनिटी गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 93 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नव-दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए. राज्य सरकार की इस ड्रीम प्रोजेक्ट से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है. विवाह संपन्न होने के बाद नव-विवाहित जोड़ों और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से आभार व्यक्त किया.

दरअसल, महोबा के कम्युनिटी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ की पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इस भव्य आयोजन में 93 जोड़ों का विवाह सनातन वैदिक परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जोड़ों पर पुष्पवर्षा की, उन्हें उपहार के रूप में घरेलू सामान और चांदी की पायल भेंट की और उनके सुखी दांपत्य जीवन की कामना की.

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गरीब कन्याओं के विवाह में आर्थिक मदद पहुंचाना उद्देश्य

सीडीओ बलराम ने बताया कि यह सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी और ड्रीम योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब कन्याओं के विवाह में आर्थिक मदद पहुंचाना है. इसके तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये का प्रावधान है, जिसमें लाभार्थी कन्या के खाते में सीधी धनराशि भेजने के साथ-साथ गृहस्थी का जरूरी सामान और आयोजन, भोजन व्यवस्था पर राशि खर्च की जाती है. इस तरह के आयोजनों से समाज में बेटियों की शादी में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक मजबूत संदेश जाता है.

नव-दंपतियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी

विवाह के बंधन में बंधे नव-दंपतियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. दूल्हे आनंदी और दुल्हन आरती ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके माता-पिता को शादी के भारी-भरकम खर्चों को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी. लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने उनके सिर से इस बड़े बोझ को हटा दिया है.

सीएम योगी का जताया आभार

लाभार्थियों का कहना है कि आयोजन स्थल पर बिल्कुल अपने परिवार जैसा माहौल मिला, जहां सम्मान और आशीर्वाद के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ. उन्होंने इस जीवन-बदलने वाली राहत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का कोटि-कोटि धन्यवाद किया. महोबा में हुआ यह सामूहिक विवाह न केवल 93 परिवारों के सपनों को साकार कर गया, बल्कि समाज को एक नया और सकारात्मक संदेश भी दे गया.

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